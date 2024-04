Cantoniera occupata, caos e proteste 

Una convivenza difficile, tra due mondi diversi. Quella nella strada sa Cantonera, alle porte di Sestu, davanti alla ex 131. Qui ci sono gli edifici dell’Anas. Immobili occupati da disperati, famiglie rom. E, di fronte, l’attività commerciale Secci Zanzariere. In mezzo, il piazzale di sosta del negozio. Che si trasforma in una terra di confine.

Le proteste

«Rumori molesti, urla, confusione», descrive così la situazione Marco Secci; «a volte arriva un sacco di gente, parcheggiano le loro auto e furgoni nel piazzale, con musica alta e gente mezza nuda, una volta un ragazzino ha fatto tutta la strada a marcia indietro a tutta velocità, e per poco non ha colpito un’altra auto. Disturbano i miei clienti. Questo dovrebbe essere un rione commerciale, tranquillo». Una situazione che lo sta portando all’esasperazione: «Ho provato a segnalare ai Carabinieri e al Comune, ma non è accaduto nulla. Non ho nulla contro di loro, non abbiamo un rapporto difficile, ma la situazione sta diventando ingestibile».

L’occupazione

Dall’altra parte c’è la casa cantoniera, di due piani, e un immobile più piccolo una volta spogliatoio e circolo del campo da tennis, di Anasport, l’associazione sportiva dell’azienda autostrade. Entrambi chiusi da tempo. Erano murati. Ma non c’è barriera che possa fermare la forza della disperazione. E sarebbe proprio la casa più piccola quella dove c’è più scompiglio. «Noi siamo venuti qua avvisati da amici, perché era libero», racconta il capo famiglia. Nel giardino razzolano un gallo e una gallina. L’interno, poco più di un locale unico, è pulito e tenuto con cura. Ci sono bambini. E anche dignità, nella difficoltà. «Vivo in Sardegna da quando avevo 4 anni. Ho sempre cercato di arrangiarmi. Anche per Secci ho fatto qualche lavoretto. A volte facciamo feste, e viene un po’ di gente, mi dispiace per la confusione. Il ragazzo che ha fatto quella manovra brusca è un mio nipote, e l’ho già sgridato. Chiedo scusa, con tutto il mio cuore».

La proprietà

Anas è a conoscenza della situazione. Purtroppo, non è facile tenere d’occhio tutto le vecchie case cantoniere, che spesso vengono occupate, in tutta Italia. E pure nel caso di quella di Sestu non è la prima volta. «Anas sporgerà regolare querela», continua l’azienda. Pure le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri, in attesa di una querela ufficiale, tengono d’occhio la casa, con perquisizioni, controlli, multe se le auto che escono non sono assicurate. Ma certo sarà difficile far sgomberare famiglie in difficoltà, vista anche la presenza di bambini piccolissimi. Una situazione da risolvere con pazienza e non col pugno di ferro. Ne è convinto Franco Locci, direttore della Caritas sestese: «Li conosco bene. Si sono sempre dimostrati cordiali, civili. Sono sicuro che la convivenza, con il dialogo, sia possibile».

