Cantone spegne l’allarme: «Il caso Fentanyl non esiste» 

PERUGIA. Il caso Fentanyl «non esiste», né a Perugia né nel resto d'Italia. Non c'è diffusione di questo pericoloso oppioide sintetico altamente letale, una percentuale del quale era stata ritrovata ad aprile in un campione di droga segnalato ai servizi sanitari da una cooperativa socio-sanitaria umbra. La dose era stata consegnata spontaneamente alla cooperativa da una tossicodipendente. Il procuratore di Perugia Raffaele Cantone ha evidenziato "qualche stranezza», sia sulle percentuali estremamente elevate di eroina e Fentanyl, sia sulle «modalità di reperimento». Ma il Servizio polizia scientifica di Roma ha analizzato tutti i campioni di droga sequestrati a Perugia e non sono state rilevate tracce di Fentanyl.

