Canto sardo, successo in Spagna 

Grande successo in Spagna per il coro Su Redentore di Nuoro, diretto dal maestro Giovanni Dessì, al concorso internazionale organizzato da Chorus Inside a Lloret de Mar. L’evento ha visto la partecipazione di formazioni corali di alto livello provenienti da tutta Europa e dal Brasile.

La vigilia del concorso è stata animata da una suggestiva sfilata per le vie della città, con tutti i gruppi partecipanti in costume tradizionale. Il coro Su Redentore ha sventolato la bandiera dei Quattro Mori, portando un pezzo di Sardegna tra le strade di Lloret. Per il coro Su Redentore è arrivato un doppio riconoscimento. Oltre al diploma di merito della giuria, la formazione si è aggiudicata il prestigioso premio “Padre Mario Centerba”, assegnato al miglior coro folkloristico della manifestazione. Un riconoscimento che sottolinea non solo la qualità vocale e interpretativa del coro, ma anche quella di rappresentare al meglio la ricchezza e l’autenticità del canto tradizionale nuorese.

«L’esperienza a Lloret de Mar, come sempre accade in questi importanti appuntamenti internazionali - spiegano il direttore Giovanni Dessì e il presidente Annico Sanna -, è stata un’occasione preziosa non solo per competere, ma anche per stringere nuove amicizie».

