Canto sardo, spettacolo con quattro cori 

Musica e cori per incominciare a respirare l’atmosfera natalizia. L’appuntamento è per sabato alle 19.30, nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie a Sestu, in via Vittorio Veneto. Organizza il Coro Populare di Sestu, con la rassegna Corale di musica e canti tradizionali.

Presenti i cori Inkantos D’Olia, da Dolianova, col maestro Boris Smolovich, e i brani “Cand’es nadu Gesus”, “Ize Cheruvimy”, “Bianco Natale”, “Il piccolo suonatore di tamburo”, seguirà il Polifonico Selargius, con il maestro Marco Pibiri e i brani “Santa Notte”, “Inno Angelico”, “Celesti Ambasciadori”, “Notte de Chelu”. Spazio poi al Coro Vox Nora, da Pula, che canterà “In su Jardinu miu”, “Su laccheddu”, “Cantzoni amorosa ceraxina”, “Il cielo in una stanza”, diretto da Carla Giulia Striano. E infine, il Coro Populare de Sardigna di Sestu, con la direzione di Giuseppe Pibiri, e “Ninna nanna de Anton’Istene”, “S’imbrighera de comare”, “Savitri – cantico d’amore”, “A mama”. La rassegna è ospite della parrocchia, col supporto della Pro Loco e il patrocinio del Comune. «Ospitiamo tre cori misti più il nostro che è tutto maschile, c’è un vasto repertorio, e noi presenteremo anche un brano inedito e spiritoso, “S’imbrighera de comare”, spiega il direttore Luciano Pucci. Dopo il concerto ci sarà un rinfresco. Ingresso libero.

RIPRODUZIONE RISERVATA