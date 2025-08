Canto sardo e launeddas alla Scuola civica di musica  

Oltre alle launeddas c'è anche il canto sardo a chitarra tra i corsi attivi della scuola civica di musica G.Verdi, costituita dai Comuni di Macomer, Sindia e Lei. Le iscrizioni al nuovo corso, che riguarda il 2025 e 2026, sono aperte fino al 22 settembre. Una scuola alquanto frequentata, visto che la disponibilità è quantificata in 250 allievi, sempre in crescita. Saranno impartite lezioni per corsi importanti, che riguardano il basso elettrico, la batteria, il canto corale, il canto lirico, il canto moderno, la chitarra classica, la chitarra elettrica, il clarinetto, il contrabbasso, il corno, il djing e le tecniche di mixaggio, il fagotto, la fisarmonica, il flauto, quindi le launeddas, la musica elettronica, la musicoterapia, l'oboe, l'organo, l'organetto diatonico, le percussioni, il pianoforte, propedeutica, recitazione, sassofono, tastiere elettroniche, tromba, trombone, viola e violino. Tra i corsi complementari figurano quindi il canto sardo a chitarra, oltre agli accompagnatori al pianoforte nelle classi di canto, armonia, arte scenica, esercitazioni corali, letteratura poetica e drammatica, musica d'insieme, pianoforte complementare, storia della musica, teoria, solfeggio e dettato musicale. Le lezioni inizieranno a novembre. Saranno 250 il numero massimo di allievi da ammettere, distribuite tra tutte le sedi. Nelle iscrizioni sarà data precedenza ai residenti nei Comuni associati. (f. o.)

