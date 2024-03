«Canto per alleviare il dolore degli altri» 

La sua missione è cercare di alleviare disperazione e dolore nel momento dell’addio. Con i suoi canti che, a Selargius e nell’hinterland, sono diventati una tradizione durante i funerali. Un vero e proprio lavoro per Ignazio Fancello, 59 anni, sarto - specializzato in abiti tradizionali - e da alcuni anni cantante liturgico. «Cerco di dare conforto a chi piange un figlio, un parente, un amico», racconta mentre a stento riesce a trattenere le lacrime ricordando i funerali più strazianti. Compresi quelli di mamma Raffaela e babbo Paolino, che ha accompagnato nel loro ultimo viaggio con le sue melodie.

Il canto nel sangue

La passione per il canto è esplosa da bambino. «Mamma mi raccontava che prima di parlare ho iniziato a cantare», ricorda Fancello, «forse perché ascoltavo affascinato mio padre, originario di Sennori, mentre intonava i canti della sua zona. Ero anche la mascotte del vicinato: a due anni mi esibivo cantando “Andiamo a mietere il grano”, una canzone che avevo sentito a Sanremo e avevo memorizzato alla perfezione».

A undici anni la prima esibizione pubblica per le nozze del cugino. «La mia prima Ave Maria di Schubert, ricordo ancora che in tanti si avvicinarono per farmi i complimenti», racconta. Da lì è partita la carriera da cantante nelle cerimonie nuziali. «La cosa bella è che sono diventato la colonna sonora per alcune coppie che poi mi hanno voluto anche ai matrimoni dei figli».

I funerali

Ma la sua presenza è richiesta soprattutto nei funerali. Dieci in media ogni mese, compresi trigesimi e messe dell’anno in ricordo del defunto. «Non è semplice cantare davanti a una madre che piange un figlio morto», ammette, «lo faccio con sentimento, e con le parole cerco di alleviare il momento di dolore. I funerali più strazianti? Quelli di alcuni amici scomparsi improvvisamente, così come lo è stato per l’addio di mamma e babbo. Tutti mi dicevano: “ma come hai fatto?”. Tra le lacrime, ma dovevo farlo, mamma Raffaela poi era la mia prima fan, andava orgogliosa delle mie doti canore e dei complimenti che mi facevano».

Le ultime volontà

Tante le richieste particolari, spesso lasciate scritte dai defunti prima della loro dipartita. «Per uno degli ultimi funerali, per esempio, ho cantato “Le memorie della musica”, una canzone di Maria Carta, come ha lasciato detto la signora defunta: forse è stata una colonna sonora della sua vita che ha voluto anche il giorno del funerale». E poi ci sono i tanti anziani che fermano Fancello per strada: «Mi dicono di aver già detto ai rispettivi figli che vogliono me ai loro funerali e di aver persino scelto le canzoni, spesso canti liturgici che risalgono alla loro prima comunione».

Di fatto un lavoro, anche se non c’è un vero e proprio tariffario. Spesso offerte, in altri casi c’è un rimborso spese, anche perché le richieste - oltre che dal Cagliaritano - arrivano da tutta l’Isola. Cantante, ma prima di tutto sarto. «Canto anche mentre cucio», dice. Il suo forte sono gli abiti sardi rovinati e sgualciti che, con ago e filo, riesce a far rinascere e riportare al loro antico splendore.

