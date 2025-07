«Canto con l’anima E questo, voi sardi,  lo capite sempre» 

È Ivana Spagna la regina designata per aprire il sipario su “Disco Italia Live” Iglesias. Icona della dance anni ’80 e ’90, voce di successi planetari e chioma bionda inconfondibile, l’artista salirà sul palco di piazza Sella questa sera, a partire dalle 22, per inaugurare la rassegna musicale a ingresso gratuito che animerà il cuore della città mineraria fino a martedì 22 luglio. In programma, anche due nomi di punta della canzone italiana: Nek, atteso il 21, e Marco Masini il giorno successivo. Ma la prima luce dei riflettori è tutta per lei, ambasciatrice italiana della musica pop oltre i confini nazionali.

Un successo generazionale

Una carriera trasversale, capace di attraversare generi e decenni senza mai perdere riconoscibilità. Reinventarsi senza snaturarsi: è il paradosso che Ivana Spagna ha saputo risolvere con naturalezza. «Non so se esista davvero un segreto», confessa, «ma credo che la cosa più importante sia essere spontanei in quello che si fa. Seguire il cuore, la passione. Poi sarà il tempo a darti la risposta». Il tempo, per lei, ha parlato presto e chiaro: il successo internazionale nella dance degli anni ’80 e ’90 l’ha consacrata come una delle voci più iconiche del pop europeo. Ancora oggi, quei brani continuano a echeggiare nei club e nelle playlist. «Ci sono momenti storici in cui la musica riesce a varcare un po’ di più i confini», osserva. «Anche questo, forse, dipende dalla passione». E se il legame tra musica italiana e pubblico straniero sembra un traguardo raro, Spagna ne è testimone e custode: «Esiste ancora, lo vediamo con i Måneskin o con Eros Ramazzotti. Alla fine, tutto dipende dalla canzone».

Autenticità

Ivana Spagna ha sempre fatto della sua immagine una dichiarazione di intenti. Tra look iconici, capelli platino e una presenza scenica inconfondibile, la sua personalità artistica non ha mai cercato di uniformarsi, ma piuttosto di affermare autenticità attraverso la costruzione consapevole di uno stile. «Si può essere autentici anche costruendosi un’immagine», spiega. «L’importante è essere quello che ti senti di essere. Se ti costruisci, ma poi non ti riconosci in ciò che vedi allo specchio, non può funzionare». Per lei, il segreto è uno solo: sentire davvero ciò che si fa. «Bisogna essere sé stessi, nella normalità o nell’anormalità. Conta solo quanto ti appartiene quello che porti in scena».

Un pezzo sottovalutato?

Nel corso della sua carriera, Ivana Spagna ha inciso decine di brani, molti dei quali diventati vere e proprie hit. Ma ce n’è uno che avrebbe meritato maggior fortuna. «Quando si parla con una cantante che scrive le proprie canzoni», riflette, «è normale pensare che alcune di queste avrebbero meritato di essere ascoltate di più». Un titolo le resta nel cuore. «C’è una canzone che avrei voluto far conoscere meglio, ma non ho avuto modo di promuoverla come avrei voluto. È uscita durante il periodo del Covid: “Nessuna come te”».

L’Isola

Con la Sardegna, Ivana Spagna ha un rapporto speciale. Il pubblico isolano l’ha sempre accolta con calore e affetto, e la tappa di Iglesias – dice – la vive con la consueta umiltà e autenticità. «Non mi aspetto mai niente, non ho mai aspettative», confessa. «Lavoro, ci metto l’anima, e poi vediamo. In Sardegna, grazie al cielo, ho sempre trovato tanta ospitalità e tanto affetto. Spero davvero di ritrovare quell’atmosfera: l’affetto che ho sempre ricevuto». Un legame che si è costruito nel tempo, tra concerti, incontri e la bellezza di un’Isola che – ammette – riesce sempre a emozionarla.

