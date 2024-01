«Canto campidanese, così salvaguardiamo le antiche tradizioni» 

Insegnante di lettere in pensione, un amore profondo per il canto improvvisato, Carla Migoni, cagliaritana, dal 1979 residente a Sinnai, madre di due figli, due anni fa ha perso il marito, il poeta Guglielmo Piras, vincitore di tanti importanti concorsi di lingua sarda, compreso il “Premio città di Ozieri”. Con lui e assieme ad Antonino Grifagno e Raffaele Lussu, ugualmente scomparsi di recente, Migoni ha avuto anche nel passato un ruolo nella salvaguardia de “Su cantu de sei”, il canto improvvisato campidanese.

Dopo la morte del marito, Migoni ha scelto di onorare la sua memoria e degli altri poeti scomparsi, co un rinnovato impegno, mirato a salvare l’arte del canto dialettale. Lo sta facendo tuttora con gli improvvisatori Lello Atzeri, Mondo Maccioni, Bruno Melis e col giovanissimo Marco Damu e al chitarrista Luca Tiddia, dell’associazione “Su Tzinnibiri”, fondata a fine Ottanta dai coniugi Sandro Cardia e Fanny Cocco.

«Da più di un decennio - dice Migoni - “Su Tzinnibiri” organizza serate dedicate alla poesia improvvisata e ai canti della tradizione campidanese, trovando spazio soprattutto in piazza Sant’Isidoro. Incontri che hanno sempre suscitato l'interesse e la partecipazione di un pubblico, costituito anche da giovani. Grande merito del successo di questo percorso - aggiunge - va ai numerosi improvvisatori, molti dei quali soci del circolo Su Tzinnibiri, ai chitarristi e ai fisarmonicisti, provenienti anche dai paesi limitrofi, che hanno creduto nel progetto».

Agli eventi in piazza si sono aggiunti, negli anni, altri numerosi appuntamenti che hanno contribuito ad approfondire la conoscenza dei più importanti cantadoris del passato, is cantadoris mannus di Sinnai. «Poeti apprezzati in tutta l’isola, a partire dall’Ottocento. Come testimoniano alcuni documenti presenti nell’archivio comunale», dice Migoni.

Al 2011 risale l'organizzazione di un concorso dedicato alle gare poetiche incentrate sui mutetus, sempre in piazza Sant’Isidoro che ha visto la partecipazione dei più importanti improvvisatori del Campidano.

«Ricordo anche che nel 2017 e nel 2018 il circolo ha collaborato con la Scuola media di via Caravaggio per l'insegnamento de su mutetu», prosegue Migoni. ll laboratorio era stato curato da Antonino Grifagno e da Guglielmo Piras. «A loro due, a Raffaele Lussu e agli altri cantadoris sinnaesi scomparsi -chiude Migoni - il circolo continua a ispirarsi nel portare avanti l’opera da loro intrapresa per la salvaguardia della nostra cultura. Il circolo Su Tzinnibiri si occupa pure di ambiente proponendosi sul campo anche contro le discariche abusive. Di recente assieme ad altri gruppi di volontari e ai vigili urbani abbiamo ripulito le cunette della vecchia Orientale sarda».

