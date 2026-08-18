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Lanusei.
19 agosto 2026 alle 00:44

Canto a tenore, S’atobiu sabato al Tonio Dei 

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I Tenores Ogliastra festeggiano i loro primi quaranta anni e celebrano l’anniversario con un gran concerto a teatro. Il 22 agosto, alle 18, il Tonio Dei si riempirà di voci e canti con S’atobiu de is Tenores. Sul palco oltre ai padroni di casa si esibiranno: il Tenore Santu Predu di Baunei, Cussertu Sant’Isidoro di Torpé, Tenore Memoria e Identidade di Urzulei, Cuntzertu de Abbasanta, il Tenore Supramonte di Orgosolo e il Tenore Santa Barbara di Villagrande. La serata sarà presentata dall’etnomusicologo Sebastiano Pillosu, interverrà Marco Lutzu professore associato di etnomusicologia dell’Università di Cagliari. Avvicinare il canto alla comunità: «Rientra nei nostri progetti far conoscere a quanta più gente possibile questo tipo canto per far sì che questa tradizione continui per sempre – spiega Giorgio Usai, voce del Tenore Ogliastra – abbiamo insegnato anche alla scuola civica di musica per l’Ogliastra, e speriamo che nascano altri gruppi nei nostri paesi e ci siano sempre più cantori». Il canto a tenore è riconosciuto dall’Unesco come patrimonio orale e immateriale dell’umanità. Un concetto che verrà ricordato sabato sperando che l’incontro diventi un appuntamento fisso: «Un altro nostro obiettivo – prosegue Usai - è organizzare anche nei prossimi anni una rassegna di canto a Tenore a Lanusei».

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