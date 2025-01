Canto a tenore, ricchezza dei paesi 

La valorizzazione del canto tenore ricostruendo una cronomappa precisa dei componimenti del passato in 8 comuni fra Barbagia e Baronia e valorizzando l’attività di studio e ricerca del Fondo Pietro Sassu (1978) di proprietà dell'Isre.È il lavoro che vede protagonista la dottoranda in etnomusicologia Irene Coni, 32 enne di Terralba che, grazie al sostegno di Isre e dipartimento di Lettere dell’Universita di Cagliari, sta battendo palmo a palmo i comuni di Gavoi, Fonni, Oniferi, Orune, Orgosolo, Bitti, Onanì,Oliena.

La ricerca

La preziosa collaborazione di anziani e giovani cantori e le registrazioni che Pietro Sassu raccolse oltre 40 anni fa, permette di individuare non solo i tenores del tempo, ma anche metriche e modalità di canto. «Si tratta di un progetto importante e stimolante – dichiara Coni –. È il mio secondo anno di dottorato, e solamente da due settimane ho avuto modo di poter intraprendere la ricerca sul campo, grazie alla digitalizzazione del Fondo, da parte dei tecnici Isre che ringrazio per il supporto». Ogni settimana segna un tour fra i paesi, raccogliendo il sostegno di intere generazioni pronte a sposare l’iniziativa. «In ogni comunità – aggiunge Coni – grazie ad appassionati e amici di Pietro Sassu incontro anziani e cantori, a cui faccio riascoltare i brani del Fondo, registrando in video ogni appuntamento. Alla fine dell’intervista i tenores cantano il loro repertorio, e successivamente valutiamo se ci sono delle similitudini col passato, e di come il canto si è evoluto nel tempo».

Il progetto

Obiettivo cardine fornire all’Isre «un archivio sonoro digitale-umanizzato, rendendolo fruibile a tutti, così da abbattere le distanze geografiche», dice Coni che punta a concludere il progetto entro il 2026. «Sono entusiasta del rinnovato interesse che sto riscontrando anche fra i giovani che, raccogliendo il testimone degli anziani, portano avanti un patrimonio storico unico. Le prime tappe sono state Gavoi e Fonni dove ho incontrato gli amici di “Su Huncordu Gavoesu” e “Su Connottu”».

Anche il presidente dell’Isre Stefano Lavra traccia un bilancio positivo, dicendosi «soddisfatto del progetto posto in campo grazie alla sinergia che ci vede uniti ancora una volta con l’Università di Cagliari, puntando a preservare il nostro patrimonio storico culturale, di cui il canto a tenore è un valido esempio». Lavra aggiunge: «Il lavoro si sta rivelando preziosissimo e siamo orgogliosi di poterlo sostenere certi della sua importanza. Per questo un grazie non può che andare a Marco Lutzu, docente universitario e componente del nostro comitato tecnico scientifico». Da qui l’accento di Lavra ai fondi stanziati: «Si tratta di un progetto sostenuto grazie a 23mila euro di risorse Isre. Crediamo tanto nella ricerca e, in un’epoca non sempre favorevole, il nostro ente è impegnato a 360 gradi per questa e altre iniziative».

RIPRODUZIONE RISERVATA