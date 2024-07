Canto a tenore, rete regionale  

L’Isre, in attivazione delle direttive Unesco nell’ambito del progetto “Isterridas”, finanziato dal ministero della Cultura, in collaborazione con le associazioni Sòtziu Tenores Sardigna, Boches a Tenore, e Cordinamentu Campos, promuove la creazione di una rete regionale di cantori, cori, enti e associazioni per favorire iniziative in un’ottica di inclusione e networking tra le realtà locali.Il progetto è stato presentato ieri era a Nuoro da Diego Pani, Marco Lutzu, Bustianu Pilosu. E dal presidente Stefano Lavra che spiega l’obiettivo: «L’Isre si fa promotore e capofila del progetto che vede associazioni e amministratori di ciascuna comunità in cui è presente la tradizione del canto a tenore, chiamati ad essere protagonisti del piano di salvaguardia di questa pratica poetica e musicale».

