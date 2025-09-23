Canto a tenore per Gaza  

Dopo la marcia della pace dello scorso fine settimana, continuano nel Guilcier le iniziative di solidarietà. Sabato alle 18, il santuario di San Costantino ospiterà “Cantu a tenore pro Gaza”, una serata per dire basta al conflitto. Sul palco si alterneranno i Tenores di Neoneli, Silanus, Dorgali, Bono, Nule, Villagrande, Fonni, Siniscola, Orgosolo, Orosei e Thiesi, in un incontro dove la tradizione musicale sarda si fonde con l’impegno civile. Promosso da cittadini e associazioni, l’appuntamento offrirà al pubblico un momento di riflessione e sostegno. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà destinato a iniziative umanitarie per Gaza. ( s.c. )

