Canto a tenore, all’Isre giornate di formazione 

Un inizio aprile ricco di appuntamenti per i musei e gli spazi culturali cittadini. L’Isre comincia il mese con “Istèrridas Lab", le giornate di formazione rivolte alle comunità del canto a tenore. Il tutto grazie anche alla collaborazione con le associazioni Sòtziu tenores Sardigna, Boches a tenore e Coordinamentu Campos che organizzano a Nuoro per aprile (a partire da oggi alle 18 nell’auditorium Lilliu) e maggio un ciclo di laboratori dedicati ai temi del canto a tenore, dello studio dell’etnomusicologia e della salvaguardia dei beni immateriali Unesco. Il dipartimento didattico del Man ripropone per il 12 e il 13 il progetto InterAzioni. Gli appuntamenti sono rivolti agli operatori didattici di diverse realtà museali isolane. Inoltre dal 10 al 12 il Man ospiterà una serie di arazzi con il progetto artistico Human Raise dello Studio Pratha. Il Ten il 10 e l’11 aprile, in collaborazione con Woody Neri e il liceo Fermi, coinvolgerà 20 studenti in un percorso scuola-teatro le opere shakespeariane, il rapporto tra teatro elisabettiano e musica e tanto altro. L’iniziativa è un’anteprima de “Il maggio dei libri della città di Nuoro”, di cui Sardegna Teatro è partner con il Comune per la definizione del calendario. (g. pit.)

