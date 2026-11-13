Si è da poco chiuso a Cagliari il Premio Andrea Parodi, annunciato a settembre dall’Anteprima all’Ex caserma di via Roma, e già Quartu, la città in cui l’artista scelse di vivere, si prepara a un nuovo omaggio, a vent’anni dalla sua scomparsa. Domani alle 18.30, il Teatro Sacro Cuore ospiterà “Abacada, il canto libero di Andrea Parodi”, serata a ingresso gratuito organizzata dalla Fondazione Andrea Parodi con il contributo del Comune e della Regione Sardegna, che per il 2026 ha inserito Parodi tra i personaggi illustri dell’Isola. «Più che una manifestazione, sarà un momento intimo», racconta Valentina Casalena, moglie di Parodi, «in cui raccontare una parte di Andrea che non si racconta mai».

Il significato

Parodi scelse questo titolo, “Abacada”, per il suo primo album da solista, nel 2002, con la penna poetica di Michele Pio Ledda. «È un concetto molto simbolico», spiega Casalena. «Lo associo alla svolta. Andrea diceva sempre che è il momento in cui si passa dalla notte al giorno, quando non è più notte e non è ancora giorno. Applicato al suo percorso, dal mondo dei Tazenda a quello da solista, è esattamente quel momento. Ed è un po’ l’ABCD della sua nuova carriera». Un passaggio di cinque anni, «lunghi e sofferti», in cui Parodi, lasciato il pop ma non ancora apprezzato come solista, girava i paesi e incontrava i cantadores per capire i canti polifonici «dalla pancia della Sardegna. Andava nelle cantine, alle gare di canto a chitarra, provava con i cantadores, chiedeva, scriveva. Studiava a modo suo, tra la gente».

Riflettori spenti

Fu il periodo più intimo e doloroso. «Faceva fatica a fare concerti, perché il pubblico voleva i Tazenda, voleva che cantasse “Spunta la luna dal monte”». Alle difficoltà artistiche si sommavano quelle pratiche. «Nuovi musicisti, nuovi equilibri, prove su prove, spese: erano solo uscite. Era tutto difficile e non fu un periodo breve». In quel lavoro di ricostruzione gli fu accanto Francesco Sotgiu, che ne curò gli arrangiamenti, «un musicista eccezionale, purtroppo scomparso quest’anno. Un tempo di cui si è parlato troppo poco, eppure lì nacque l’Andrea solista. Per me quel momento è quello che mi sta più a cuore, perché precede il successo».