Cantine date in affitto come bivani 

Dopo le ville è la volta degli scantinati. Vanno avanti a tappeto in tutto il territorio, i controlli degli agenti del nucleo di vigilanza edilizia della Polizia locale per scovare abusi e irregolarità.

Dalla fine dell’anno scorso a oggi, nel mirino ci sono soprattutto i seminterrati delle grandi palazzine, che da cantine si sono trasformati in mini appartamenti con tanto di cucina, salottino, e bagno. La luce? Ci si arrangia con quella che penetra dalle piccole finestrelle o dalle bocche di lupo. L’importante è avere un tetto sopra la testa e pazienza se in regola non c’è niente.

I controlli

Dalla fine di dicembre ad oggi i controlli hanno portato alla scoperta di una ventina di irregolarità e sono andati avanti su esposti degli amministratori di condominio, venuti a conoscenza delle varie situazioni.Per tutti i casi scoperti, è stato rilevato che i seminterrati avevano subito il cambio di destinazione d’uso, da cantina ad appartamenti. Molti di questi, come hanno spiegato dagli uffici del nucleo di vigilanza edilizia della Polizia locale, avevano già la predisposizione degli impianti per allacciare l’acqua e la luce.

Ora, in base alla legge, il reato di cambio di destinazione d’uso dal punto di vista penale, è prescritto perché questo tipo di abusi edilizi non sono in zona vincolata e quindi i proprietari non possono essere più giudicati. Anche se gli agenti mandano comunque la comunicazione alla Procura che decide se archiviare. Discorso diverso invece è per la parte comunale. L’edilizia privata avvia il procedimento e notifica le ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi. Da qui, dopo 90 giorni, scattano le verifiche e se gli abusi non sono stati demoliti, partono le denunce a carico del proprietario che ha affittato.

La mappa degli abusi

I controlli sulle cantine trasformate in appartamenti hanno riguardato soprattutto le grandi palazzine di Pitz’e Serra, con cinque-sei piani e seminterrati di anche 35-40 metri quadri. In pratica come i bivani che si trovano in vendita in questo periodo anche a prezzi folli di 250 mila euro per le nuove costruzioni. nascondono drammi di famiglie, anche con figli piccoli, che non possono permettersi di pagare un affitto o che non trovano nemmeno case regolari in locazione e che si trovano a dover vivere in queste condizioni pur di pagare prezzi molto bassi.

La testimonianza

Una di queste è una donna di 65 anni, sola, che racconta la sua storia dietro la garanzia dell’anonimato. «Sto in affitto in un seminterrato ma adesso, dopo questi controlli che hanno fatto, sono costretta ad andarmene. Io posso pagare al massimo 400 euro ed è molto difficile trovare qualcosa. Stavo bene qui, ma purtroppo non era in regola. Spero adesso di trovare qualcosa, perché dovrò andare via a breve e rischio di trovarmi in mezzo alla strada».

Continuano anche i controlli per scovare intere ville tirate su abusivamente. La zona più critica è sempre quella di Sant’Anastasia, nella collina di Margine Rosso. Si tratta di case singole o bifamiliari, tirate su in terreni agricoli, senza nessuna concessione edilizia, laddove ci sono anche vincoli paesaggistici.

