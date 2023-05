Cantine aperte per gli appassionati 

Sabato e domenica si rinnova l’appuntamento con Cantine Aperte, giunto quest’anno alla sua trentesima edizione e promosso dal Movimento del Turismo del Vino, che riunisce in Italia 600 produttori di cui 24 nell’Isola. Una due giorni durante le quali si aprono le porte delle cantine e delle vigne per poter accogliere i visitatori e gli appassionati enoturisti.

Si inizia sabato nel Parteolla con la Cantina Audarya di Serdiana aperta dalle 11 alle 20 che insieme a visite, degustazioni e la mostra fotografica “Popoli in Cammino” di Alessandro Congiu, non scorda i più piccoli attraverso l’esperienza del tour con il pony.

Nel Sarcidano la Cantina Olianas di Gergei aprirà le porte dalle 10.30 alle 19.30: street food e artigiani, con le degustazioni guidate dell’enologo Alfredo Figus attraverso i vini e la filosofia dell’azienda che ha utilizzato per prima le anfore nell’Isola. Chiude la giornata in Marmilla la Cantina Lilliu di Ussaramanna dalle 18 alle 22 con l’Aperitivo in Vigna in compagnia dell’influencer Alice Pittau, un appuntamento al tramonto immerso nelle luci della natura con un calice di vino e lo street food di Semola Grossa.

Domenica nel Parteolla la Cantina Pala di Serdiana dalle 11 alle 19 ospita Cantine Aperte con un fitto calendario, da non perdere il doppio appuntamento con la masterclass “Family Icons”, un percorso attraverso i vini più rappresentativi di Pala. In Marmilla invece la Cantina Su’entu di Sanluri dalle 9 alle 20, apre la giornata con una colazione contadina e il trekking della Marmilla, per proseguire con visite, degustazioni, musica e la grande cucina di Luigi Pomata, protagonista di uno show cooking e dello street food. Altri appuntamenti ad Arbus alla Cantina Gibadda, ad Alghero alla Cantina Santa Maria la Palma e a Sorso alla Cantina Nuraghe Crabioni.

Il Movimento Turismo del Vino Sardegna ha rinnovato le cariche sociali per il prossimo triennio con l’elezione del nuovo CdA in cui entrano Valeria Pilloni della Cantine Su’entu, nuova presidente, Nicoletta Pala della Cantina Audarya e Francesco Addis della Cantina Li Duni. Roberta Porceddu della Cantina Lilliu e presidente uscente spiega: «Sono felice di avere iniziato 7 anni fa un percorso che ora lascio nelle mani di tre bravissimi imprenditori». Valeria Pilloni spiega che «insieme a Nicoletta Pala e Francesco Addis iniziamo questo percorso con la voglia far crescere il Movimento con tante attività che promuovano la cultura del vino, il paesaggio agricolo e i territori».