«Cantine allagate per una perdita» 

Cantine completamente allagate in due condomini di via Paolo Ruffini, al Cep, a causa di una grossa perdita idrica che nessuno ripara da maggio. Anzi, nel corso dei mesi la portata dell’acqua è aumentata insieme alle lamentele e alle segnalazioni dei residenti ad Abbanoa. Sinora cadute nel vuoto.

«Viviamo in una condizione di disagio allucinante – tuona Raffaele Banchero, residente nel condominio al numero 3 di via Ruffini - abbiamo inoltrato numerose richieste di intervento anche tramite pec ad Abbanoa per segnalare il problema, che ancora non è stato risolto».

Tutto ha avuto inizio sei mesi fa con una leggera perdita che interessava parte della carreggiata e i giardini esterni. Poi la situazione è peggiorata e l’acqua ha finito per allagare le cantine. Almeno tre sono stati gli interventi dei Vigili del fuoco, l’ultimo nel primo pomeriggio di ieri, che hanno prodotto due relazioni prontamente inviate alla società che gestisce la rete idrica. «Da dietro le mura del palazzo, dove si trovano gli scantinati, si può sentire lo scorrere dell’acqua come se ci fosse una cascata», sottolinea ancora Raffaele Banchero.

La perdita interessa anche gli ingressi delle palazzine creando situazioni di pericolo soprattutto per le persone anziane. Persino gli animali domestici sono incappati in pericolosi incidenti come racconta Massimo Cossu, inquilino al numero 7 di via Ruffini: «Pochi giorni fa ho salvato il mio gatto in difficoltà perché finito sott’acqua», dice. Inoltre, c’è la paura che l’acqua arrivi ai locali dei contatori elettrici causando danni e pericolosi cortocircuiti.

La condizione di disagio è enorme specialmente nelle cantine, situate nei piani interrati. Qui, l’acqua in alcuni punti ha superato il metro arrecando gravi danni alla struttura. Muri scrostati, umidità e muffa sono solo alcuni dei danni più evidenti. «Ogni giorno cerchiamo di prosciugare i locali del seminterrato – dice ancora Massimo Cossu – ma è tutto inutile perché dopo nemmeno un’ora siamo nuovamente sommersi».

Ingenti sono anche i danni alle proprietà e agli oggetti stipati nelle cantine, completamente rovinati dall’acqua. Anche per questo motivo, gli inquilini delle palazzine annunciano di essere pronti ad agire per vie legali contro Abbanoa e chiedere un risarcimento per i danni subiti.

