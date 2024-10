Cantine allagate per la rottura dei tubi delle fognature 

Non hanno pace i residenti di via Galvani. Dopo i problemi riscontrati con la condotta delle acque nere nelle scorse settimane, mercoledì è stata la volta delle acque bianche.«In seguito ai lavori eseguiti per la metropolitana, oltre a quelli per la fibra ottica, circa due settimane fa le fogne sono esplose, facendo emergere le acque nere nella via», commenta Andrea Curreli, un residente. «È stata avvisata Abbanoa, che ha mandato l’autospurgo, visto che si erano allagate le cantine del civico 16 e il parcheggio di via Galvani nella parte bassa a destra». I condomini hanno segnalato i disagi scrivendo anche una lettera al prefetto. «Abbanoa ha inviato degli autospurgo, in base alle nostre segnalazioni, ma gli operai – aggiunge Curreli – una volta effettuato lo scavo iniziale si sono accorti che era crollata anche la parete fognaria». Di conseguenza, tra la prima parte di via Galvani, arrivando da viale Marconi, e quella dopo le rotaie, non c’era più il passaggio delle acque nere che ovviamente hanno poi trovato spazio negli scantinati di via Galvani 16. «Dopo numerose sollecitazioni - afferma l’abitante di via Galvani – giovedì scorso sono iniziati i lavori. Esattamente sul lato opposto, ieri mattina sono esplose le acque bianche: quindi un altro allagamento del civico 16 e nuova segnalazione ad Abbanoa». Con un aspetto negativo aggiuntivo: «Il problema è che la condotta delle acque bianche è vecchia».

I disagi e le proteste di chi vive nella zona non sono mai mancati. «Queste perdite fanno seguito a quelle già avvenute nei mesi scorsi in viale Marconi vicino alla scuola Ugo Foscolo: è necessario un intervento radicale sulle linee. Per quanto riguarda le conseguenze sul traffico, avendo lavori sia sulla corsia lato destro direzione Genneruxi, i semafori provvisori non sono riusciti a evitare il caos, anche perché da quando viale Marconi è a senso unico, via Galvani è diventata fondamentale per fare defluire il traffico verso Quartu».

«Siamo intervenuti rifacendo un tratto di fognatura e ricollegando tutti i vecchi allacci», commentano i vertici di Abbanoa. «Abbiamo quasi finito. Contiamo di terminare in serata (ieri, ndr)».

