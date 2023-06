Cantine allagate, il Comune: ci sono anche privati 

Trenta famiglie della palazzina comunale di via Baronia 23 lamentano di vivere da tre mesi con le cantine allagate senza che nessuno intervenga. Il Comune, però, fa sapere di «non possedere l’intera proprietà essendo presenti all’interno dell’edificio alcuni alloggi di proprietà privata», spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Gabriella Deidda. Che aggiunge: «Al fine di gestire le problematiche ordinarie è straordinarie che nelle palazzine a proprietà mista non possono essere risolte da un unico proprietario, già nel 2021 il Comune ha richiesto alcuni preventivi per affidare la gestione condominiale a un professionista abilitato. Ha quindi convocato un’assemblea, invitando gli altri proprietari per deliberare la nomina dell’amministratore. Assemblea alla quale, però, nessuno dei proprietari ha partecipato. La necessità di costituire il condominio è stata ribadita anche tramite email lo scorso maggio. Chiediamo ai proprietari di costituire quanto prima il condominio per poter deliberare in assemblea l’intervento per la risoluzione del problema». La gestione dei condomini misti è una necessità perché il Comune non può più intervenire in autonomia, deve avere come previsto dalla legge il consenso degli altri proprietari. Quando funziona dà i suoi frutti: «In via Baronia 27 siamo riusciti a realizzare interventi importanti». ( ma. mad. )

