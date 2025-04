«Cantine, 6 milioni di perdite al giorno» 

«L'introduzione dei dazi statunitensi al 20 per cento sui prodotti italiani è una misura profondamente ingiusta e gravemente dannosa, che colpirà in modo diretto e sproporzionato il nostro comparto agroalimentare. Le ripercussioni economiche saranno pesantissime: si stima un impatto potenziale tra i quattro e i sette miliardi di euro per l'economia italiana, con effetti a catena su occupazione, investimenti e competitività». Così, il presidente dell'Unione Coltivatori Italiani, Mario Serpillo, sull'impatto in Italia dell’ordine esecutivo firmato da Donald Trump. «Solo nel settore vitivinicolo, che vale due miliardi di export verso gli Usa e rappresenta il 25 per cento del nostro export vinicolo totale, i dazi potrebbero tradursi in sei milioni di euro di perdite al giorno per le cantine italiane. A questo si somma il danno per il Parmigiano Reggiano, che copre circa il 7 per cento del mercato americano dei formaggi duri ed è venduto a un prezzo più che doppio rispetto ai parmesan locali. Colpire prodotti di eccellente qualità e altissimo posizionamento, come questi, non protegge l'economia americana ma penalizza sia i produttori italiani che i consumatori statunitensi».

L’analisi Svimez

Secondo le analisi del Centro Studi Confindustria e della Svimez, l'impatto complessivo dei dazi al 20 per cento potrebbe portare a una perdita fino allo 0,2 per cento del Pil, a oltre 50mila posti di lavoro a rischio, e a una riduzione dell'export tra il 13,5 per cento e il 16,4 per cento nei settori chiave come agroalimentare, chimica e farmaceutica. A essere colpite saranno soprattutto le regioni leader dell'export come Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, ma anche le aree più fragili del Sud - Sardegna, Molise, Sicilia - dove la scarsa diversificazione rende le imprese particolarmente vulnerabili. «È necessario che l'Europa si attivi immediatamente sul piano diplomatico - conclude Mario Serpillo - e che il Governo italiano metta in campo misure urgenti per sostenere le imprese colpite. Difendere il Made in Italy - agroalimentare non è solo una questione commerciale: è un atto dovuto verso le migliaia di produttori che portano nel mondo la nostra identità agricola».

