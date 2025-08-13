VaiOnline
Dolianova.
14 agosto 2025 alle 00:47

Cantina sociale truffata da hacker palermitani: danni per novemila euro 

Sono stati individuati i presunti responsabili della truffa telematica ai danni delle Cantine di Dolianova messa a segno nei mesi scorsi. I carabinieri della stazione di Dolianova, dopo una lunga indagine partita a seguito della denuncia presentata dal presidente dell’azienda vitivinicola Sandro Murgia, hanno deferito in stato di libertà sei persone, tutte residenti nella provincia di Palermo.

I fatti risalgono allo scorso ottobre: «Abbiamo fatto un ordine per l’acquisto di una stampante per l’etichettatura delle nostre bottiglie – racconta Murgia – qualcuno, pensiamo un hacker, si è introdotto nelle mail e ha modificato l’Iban di riferimento. Il nostro bonifico anziché al fornitore è finito sui conti dei truffatori».

Una danno di circa 9.000 euro del quale ci si è accorti solo dopo qualche giorno. L’importo, bonificato su un conto corrente riconducibile a uno degli indagati, è stato successivamente trasferito, attraverso più operazioni bancarie, su altri conti italiani ed esteri intestati a complici. «Abbiamo subito presentato una denuncia ai carabinieri – afferma Murgia – è la prima volta che ci capita di subire una truffa telematica, purtroppo questo tipo di raggiri sono sempre più diffusi. Ringraziamo le forze dell’ordine che dopo un lungo lavoro sono riusciti a risalire ai presunti responsabili. Dopo questa vicenda abbiamo rafforzato i sistemi di sicurezza, ora siamo molto più attenti a verificare sempre le credenziali bancarie dei fornitori a cui è destinato un pagamento». (c. z.)

