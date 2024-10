Cantina, Murgia resta presidente 

Con il 97% dei voti, Sandro Murgia è stato riconfermato alla guida delle Cantine di Dolianova dall’assemblea dei soci riunita per l’approvazione del bilancio e il rinnovo del consiglio di amministrazione. Per Murgia si tratta del settimo mandato consecutivo, un record assoluto nella storia delle Cantine di Dolianova fondate nel 1949, oggi la più grande realtà vitivinicola isolana con oltre 1200 ettari impiantati a vite.

Ad affiancare Murgia nel CdA nei prossimi tre anni, ci saranno il vice presidente Omar Murgia e i consiglieri Giuseppe Zuddas, Giorgio Boi, Francesco Loy, Salvatore Saba, Francesco Pilleri, Luigi Serreli e Stefano Zuddas, tutti riconfermati in rappresentanza dell’intero territorio del Parteolla e dei paesi limitrofi.

«Ringrazio tutti i soci che mi hanno confermato la fiducia – afferma Murgia – un premio al lavoro svolto in tutti questi anni. Continueremo a lavorare per portare avanti i programmi di crescita aziendale e di sviluppo e promozione del territorio». (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA