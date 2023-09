Cantina esplode per una fuga di gas 

Vetri infranti, schegge di lamiera scagliate come fossero coltelli, infissi divelti. E un boato udito a quasi due chilometri. Nessun ferito ma tanta paura, con persone in strada ad assistere all’intervento dei vigili del fuoco, ieri notte per una violenta esplosione avvenuta nel seminterrato di una palazzina fra viale Trieste e via Ala Italiana, in linea d’aria a nemmeno 300 metri dal Municipio di piazza Roma a Carbonia. A causare la deflagrazione è stata una fuga di gas che ha saturato un ambiente in cui non era presente nessuno. A far da innesco, l’entrata in funzione probabilmente di un elettrodomestico all’interno del seminterrato: la scintilla ha scatenato l’esplosione che ha fatto tremare dalle fondamenta lo stabile in cui risiedono sei famiglie, i palazzi circostanti e altri edifici adiacenti fra cui il commissariato di Polizia.

La dinamica

L’incidente si è verificato poco prima delle due. Secondo la prima ipotesi, il gas uscito dai tubi – probabilmente deteriorati – di due bombole nel locale caldaie della palazzina ha saturato la stanza. L’accensione automatica di un elettrodomestico (forse uno scaldabagno) ha fatto da innesco. Sul posto sono intervenuti in pochi istanti i vigili del fuoco e la scena che si è presentata loro è parsa molto preoccupante: l’esplosione del gas espulso dalle bombole (rimaste però intatte) ha ridotto in brandelli la porta in lamiera del seminterrato, divelto alcuni blocchi di basamento di trachite, infranto i vetri del piano terra di un palazzo vicino, e scagliato frammenti di lamiera (anche di mezzo metro) nel raggio di una ventina di metri sia addosso a un garage su cui si sono conficcati che sulle finestre e le tapparelle di un’altra palazzina. Insomma, l’effetto è stato come quello di una bomba.

Le testimonianze

«È un miracolo che non si sia fatto male nessuno – ha commentato ieri mattina ancora scossa Nicole Floris, casalinga e inquilina di una delle palazzine centrate dalle schegge – considerata l’esplosione abbiamo temuto una catastrofe». Subito dopo il boato, tante persone sono scese in strada allarmate da quanto accaduto: «Avevamo soprattutto esigenza di capire se c’erano ancora le condizioni di sicurezza – spiega Giovanna Porcu, altra residente del rione – ha tremato il palazzo, abbiamo sentito i vetri finire in frantumi». Carla Garau, casalinga e abitante del palazzo centrato dalla schegge, è rimasta impressionata: «Come in un bombardamento, ricordo il sibilo delle lamiere che si conficcavano sul garage vicino e sulle tapparelle». I vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere blocchi di trachite spostati dalla deflagrazione e verificare le condizioni di un terrazzino. Alla fine è stato appurato che l’edificio, il cui seminterrato è ora off limits, e quelli vicini non hanno riportato danni strutturali.

