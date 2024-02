Cantieristica, cercasi imprese per il distretto 

Il Distretto della cantieristica nautica del Porto Canale si prepara ad ospitare gli insediamenti produttivi.

È stato pubblicato l’“Avviso di consultazione preliminare del mercato finalizzato alla valutazione di manifestazioni d’interesse da parte degli operatori del settore” per il rilascio delle concessioni demaniali marittime nel compendio inaugurato lo scorso luglio.

Una stimolazione di mercato che riguarderà l’intero bene demaniale, composto da 174 mila e 700 metri quadri di aree scoperte e relative banchine e diviso in 13 lotti raggruppati in 4 categorie.

La prima, di tipologia A, sarà destinata ad insediamenti dedicati a costruzione, refitting, riparazione e manutenzione di navi da diporto e sportive superiori a 50 metri di lunghezza, comprese, attività complementari come commercializzazione e rimessaggio. Le tipologie B e C, invece, ospiteranno le medesime attività, ma per imbarcazioni di dimensioni inferiori. Gli insediamenti di tipologia D, destinati a riparazione motori, installazione impiantistica elettrica ed elettronica, fabbricazione e riparazione di articoli in materiale tessile, di articoli metallici, minuteria, strumenti per la navigazione ed apparecchiature per l’illuminazione.

«Quella appena pubblicata è una stimolazione di mercato che ci consentirà di raccogliere, con la più ampia pubblicità e trasparenza, tutte le eventuali manifestazioni di interesse da parte degli operatori del settore della cantieristica e dei service della nautica da diporto», spiega Massimo Deiana, presidente dell’Authority. «Il compendio potrà diventare un polo di eccellenza nel Mediterraneo».

