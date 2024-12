Cantieri verdi, sette operai per i parchi cittadini 

Manutenzione delle aree verdi e del patrimonio boschivo. Il Comune di Lanusei ha individuato le zone su cui intervenire con i “cantieri verdi”, finanziati dalla Regione con quasi 130mila euro e previsto le assunzioni a tempo determinato per sette operai (un operaio capo squadra, tre qualificati e tre generici, 30 ore settimanali su cinque giorni per una durata di sei mesi). Si interverrà con lo sfalcio in piazza Marcia, nel parco Capitan Calamaio e negli spazi verdi di proprietà comunale. Ancora interventi in via Venezia, via Ogliastra, sulla circonvallazione, in viale Cost’e Cocco, e nell’ex campo sportivo Gennauara. Gli operai inoltre saranno impiegati nella potatura e irrigazione delle aree verdi comunali, in particolare in quelle in cui recentemente sono stati messi a dimora nuovi alberi, sarà sistemata anche la vecchia strada comunale San Cosimo. Nel documento recentemente approvato dalla Giunta guidata dal sindaco Davide Burchi si specifica che «il cantiere sarà finalizzato a interventi di prevenzione incendio e potatura, gestione del verde sia in ambito urbano che boschivo, manutenzione viabilità di penetrazione, manutenzione ordinaria di manufatti esistenti».

