Cantieri trappola sulle strade, Salvini si collega con Nuoro: «Per l’Isola 5 miliardi di euro» 

Gli incidenti si susseguono, in tutta l’Isola e soprattutto alle porte di Nuoro, in quel cantiere infinito sulla 131 Dcn in direzione Olbia. Ecco perché anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha raccolto l’invito del prefetto Giancarlo Dionisi. Con un videomessaggio ha preso parte agli “Stati generali della sicurezza stradale in Sardegna”, ieri pomeriggio. Poi, ha rassicurato: «Nelle ultime settimane il ministero ha erogato 20 milioni di euro per la manutenzione stradale a oltre 150 Comuni sotto i 5 mila abitanti. Nel contratto di programma Anas 2023, inoltre, alla Sardegna è stato destinato un budget superiore ai 5 miliardi di euro per interventi sulle strade, tra manutenzioni programmate e nuove opere».

Viabilità deficitaria

Da nord a sud dell’Isola il copione accomuna. Le strade sarde mostrano ogni istante tutte le loro criticità: cantieri avviati da tempo e mai terminati; strade malmesse, abbonate ai disagi e agli incidenti; sindaci sul piede di guerra. All’incontro di Nuoro ha partecipato anche Anas. L’ente strade da tempo è nel mirino degli amministratori locali: gli incidenti stradali lungo la 131 Dcn, soprattutto nel grande cantiere alle porte del capoluogo barbaricino, sono all’ordine del giorno. «Si tratta di interventi di grande complessità: all’ingresso della città sono 12 i viadotti coinvolti dai lavori», dice Salvatore Campione, responsabile Anas per il Nord Sardegna. «Di questi viadotti, 8 sono quasi ultimati, quindi li riapriremo prima dell’esodo estivo. Ovvero, li riapriremo a “doppia carreggiata”, restituendo la sezione originaria. Siamo riusciti a riappaltare pure il cosiddetto “viadotto A”, all’altezza della galleria di Prato Sardo. Proseguendo verso Olbia, poi, stiamo portando avanti pure dei lavori sulle gallerie». Nuorese ma non solo. Stando alla 131 Dcn, l’altra annosa questione è il cantiere dalle parti di Sedilo. Campione puntualizza: «Stiamo portando avanti degli interventi di adeguamento sulla galleria. Sono lavori importanti, da oltre 36 milioni di euro e che proseguiranno».

L’appello

Testimonianze in successione e un ricco tavolo dei relatori. Al convegno di Nuoro, nella sala conferenze della Camera di commercio, ha preso parte pure il vescovo Antonello Mura. «Nelle strade si corre troppo, per non soccombere, come nella vita - le parole di Mura -. Se non ci poniamo questo problema in profondità, in maniera più ampia, non risolveremo nulla. Di certo non possiamo risolvere questa situazione mettendo o togliendo gli autovelox». Il vescovo di Nuoro e Lanusei ha voluto focalizzare l’attenzione sul problema della sicurezza stradale. Ha invocato un cambio di mentalità. Concetti sostenuti pure dal prefetto Giancarlo Dionisi: «Sul tema della sicurezza deve essere consolidata una responsabilità condivisa, declinata attraverso un impegno forte, concreto e sinergico da parte di tutti coloro che possono fornire un contributo fattivo per eliminare la strage che quotidianamente si abbatte sulle strade del nostro territorio». Intanto, a proposito di viabilità, l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu, promette impegno: «Abbiamo necessità di ripartire, di accelerare le manutenzioni delle strade interne, ormai impercorribili. Poi, di riprogrammare i fondi 2021-2027, sia gli Fsc sia quelli europei».