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Simbirizzi
30 settembre 2026 alle 00:12

Cantieri Terna, manto stradale da riqualificare  

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Hanno preso il via i ripristini stradali da parte di Terna in via Lungolago Simbirizzi. Nei tratti dove sono stati eseguiti gli scavi per il Tyrrhenian Link, laddove i lavori sono conclusi si procede al rifacimento dell’asfalto. L’intervento è stato concordato nel corso di un incontro in Città Metropolitana con i rappresentanti di tutti i Comuni.

Nel territorio di Quartu si lavora per la grande opera del Tyrrhenian Link in quattro strade differenti che sono via S’Ecca S’Arrideli, via Dell’Autonomia Regionale sarda, via Lungolago Simbirizzi e via Leonardo da Vinci nel tratto tra Marina Residence e Terra Mala. I cantieri riguardano tratti di circa 150-200 metri, opportunamente distanziati, nel tratto della sp 17, dal km 5 al km 17 e nel tratto dal km 4,200 al km 5.

Oltre a via Lungolago Simbirizzi i lavori interessano via Dell’Autonomia Regionale sarda e in via S’Ecca S’Arrideli.

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