Cantieri tappabuche nelle strade rurali 

Sono tre i segmenti su cui interverranno gli operai: la strada rurale tra Donigala e Zeddiani, quella tra Nuraxinieddu e Zeddiani e il tratto tra Silì e Santa Giusta (nelle campagne che ricadono nel Comune di Oristano). Ma non è escluso che con le economie di gara, pari a circa 12mila euro, non si possa estendere il cantiere ad altre zone.

La speranza è che alla fine ci siano meno fossi e terreni sconnessi, almeno in alcuni tratti degli oltre 130 chilometri di strade sterrate che dalla città si diramano verso le zone periferiche e le frazioni.

Il Comune ha aggiudicato il primo lotto di lavori, finanziato dalla Regione con 50mila euro, alla ditta Rossella Dessì: con un ribasso del 28,68% sull’importo a base di gara di 34.593euro, l’azienda di Terralba ha superato gli altri tre operatori economici che avevano risposto all’invito degli uffici di piazza Eleonora.

Tre azioni

Le urgenze

La mappa delle urgenze è ampia, come testimoniano le lamentele degli automobilisti che, per la felicità di meccanici e ricambisti, quotidianamente si servono della viabilità extraurbana. Percorsi altamente trafficati, anche da mezzi pesanti, che soprattutto durante la stagione invernale diventano quasi impraticabili.

In Aula

Della questione discuterà, nella prossima seduta in programma giovedì 6, anche il Consiglio comunale, attraverso un’interpellanza dell’opposizione che chiede alla Giunta «se e quando intenda intervenire per un’adeguata manutenzione delle strade a fondo naturale presenti nel territorio comunale». In realtà il programma è già noto.

Il mutuo

L’amministrazione civica, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete, ha di recente approvato il progetto definitivo ed esecutivo attraverso il quale conta di migliorare la percorribilità degli sterrati. Per realizzarlo ha già avviato l’iter per la contrazione di un mutuo da 100mila euro. Nella relazione tecnica, redatta dal geometra Giuseppe Senes, sono elencati gli interventi in programma che vanno dal ripristino del fondo, alla correzione delle pendenze della carreggiata stradale per consentire il deflusso dell’acqua piovana. È prevista l’eliminazione di buche e avvallamenti stradali, la sistemazione delle banchine stradali e la pulizia dalla vegetazione.

Il programma

Un’altra procedura, già in fase avanzata, riguarda la manutenzione ordinaria della strada comunale tra Massama e Silì, sulla quale sarà realizzato un manto d’asfalto grazie ad un finanziamento inserito nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

Resta da sciogliere il nodo delle strade vicinali: vie private, gravate da uso pubblico. Per poter garantire gli interventi di sistemazione ordinaria è necessaria, per norma, la compartecipazione dei frontisti che dovrebbero costituirsi in consorzi. Se ne parla da anni, ma mettere d’accordo i proprietari dei terreni è un’impresa tutt’altro che semplice.

