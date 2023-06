Cantieri tappa-voragini in sette strade  

Non sarà la panacea di tutti i mali, ma una nuova boccata d’ossigeno è in arrivo per la malandata viabilità cittadina. Dopo la conclusione della prima tranche di lavori, gli operai sono pronti ad intervenire su altre sette strade urbane, anche se l’elenco delle arterie che attendono da anni una gettata d’asfalto è molto più lungo.

Cantieri

«Partiamo da via Solferino e a seguire interverremo nelle vie Ricovero, Risorgimento, Ales, Costa, Gramsci e Indipendenza – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - Nei prossimi giorni, con congruo anticipo rispetto all’inizio degli interventi, saranno sistemati i cartelli con le indicazioni per il traffico, per i divieti di sosta e per le regole per il transito». I lavori rientrano nell’ambito dell’appalto di un milione 300mila euro avviato nei mesi scorsi dall’impresa Clm di Orosei. Si procede, dunque, dando precedenza «a quelle arterie che erano prioritarie per oggettive condizioni di usura e di conseguente pericolo per la viabilità o perché inserite in un razionale completamento del quadro viario».

Le vie dimenticate

«Abbiamo già realizzato un buon 60% delle strade inserite nel progetto», assicura Prevete. Peccato che in qualche via il lavoro sia già stato vanificato dai tagli effettuati per la fibra ottica, per interventi di Abbanoa o della società elettrica. Resta poi la lunga lista delle vie “dimenticate”.

Nel centro storico per automobilisti e pedoni inizia lo slalom tra voragini e dislivelli. Via Goito, via La Pace, via Azuni e vico Ammirato, solo per citare qualche esempio, non vedono un briciolo di asfalto da anni. Ma la situazione non migliora allargando il raggio d’azione. In via Quasimodo i crateri rendono complicatissimo tenere salde le mani sui manubri di scooter e biciclette, così come in via Ancona e via Taranto. Buche profonde costellano via Carpaccio, mentre nella lottizzazione Cualbu raggiungere le attività può costare caro. In viale Repubblica, vicino alla nuova rotonda, la presenza di tombini sporgenti rappresenta un’insidia soprattutto per i ciclomotori. E poi ci sono le frazioni, Silì in testa. «Nei prossimi mesi - assicura Prevete - completeremo il programma in altre vie».

