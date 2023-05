Cantieri stradali per sette milioni 

Al via lavori per circa sette milioni di euro sulle strade provinciali del Medio Campidano. Tre importanti interventi che collegano le zone votate al turismo, come la Sardara-Pabillonis per le terme di Santa Mariaquas, e la Arbus-Gonnosfanadiga che porta alla Costa Verde, mentre la fetta più consistente di due milioni di euro va alla riqualificazione della viabilità di tre Comuni: Serrenti, Samassi e Serramanna. Le opere, finanziate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), avranno una durata complessiva dai 120 ai 150 giorni, a partire da giugno.

Sardara-Pabillonis

Da anni gli automobilisti denunciano il percorso ad ostacoli, asfalto sbriciolato, buche profonde, dislivelli, cunette inesistenti. Criticità che i sindaci di Sardara e di Pabillonis, Giorgio Zucca e Riccardo Sanna, hanno sollevato davanti al prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis. «Finalmente – dice Zucca – la Provincia ascolta la nostra richiesta di aiuto. Presto le 150 persone che lavorano alle terme e i 50 mila turisti l’anno potranno viaggiare in un percorso sicuro». Gli interventi prevedono un nuovo manto d’asfalto, la segnaletica finora assente, il corretto smaltimento delle acque meteoriche verso zone di scolo laterali. Messa in sicurezza di piccoli ponticelli.

Arbus-Gonnos

Il secondo lotto riferito alla Gonnosfanadiga-Arbus completa l’intervento dello scorso anno di 900 mila euro che riparte dall’intersezione della 197 per Villacidro, con la rimozione delle piazzole spartitraffico, fino al piano artigianale all’ingresso di Arbus. Sei chilometri dove verranno posizionate nuove barriere di sicurezza, comprese quelle del ponte sul rio Terra Maistus. «Il cantiere aperto a giugno – assicura il sindaco Paolo Salis – non obbliga la chiusura della strada per il mare, si procede a senso unico alternato. Importante concludere l’opera prima dell’inverno per evitare che la carreggiata continui ad allagarsi, col rischio di incidenti».