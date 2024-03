Cantieri sotto Pasqua, esplode la rabbia 

Per i commercianti - e residenti - di via Istria, la prossima sarà una settimana di passione, in tutti i sensi. Strada chiusa da martedì sino a venerdì e stop alle auto di passaggio giorno e notte - nel tratto fra via Bixio e via Nievo - per fare spazio al cantiere di Abbanoa per quattro giorni. «L’ennesimo disagio, proprio nella settimana di Pasqua», lamentano i negozianti che lavorano sulla strada tra le più trafficate. E dove a ruota si interverrà con una colata d’asfalto lungo tutta l’arteria.

L’ordinanza della Polizia locale è di ieri: dal 26 al 29 marzo divieto di transito nel tratto di via Istria fra via Bixio e via Nievo, stop alla sosta anche nelle vie limitrofe, e il doppio senso di marcia nelle vie Garibaldi, Padova, Dalmazia, e Fratelli Cervi (in questo caso solo il 26 e 27 marzo). Anche i mezzi pubblici - Ctm e Arst - saranno dirottati verso percorsi alternativi.

L’ira dei commercianti

Una rivoluzione nella viabilità che per i commercianti della zona si traduce in un incubo annunciato. «Siamo molto preoccupati, per noi sarà un disagio enorme», dice Ileana Scameroni, del negozio Il Mondo di Lapo, «le difficoltà per noi commercianti sono già tante, questa sarà l’ennesima mazzata», aggiunge. «Ormai siamo rassegnati», commenta Luca Uras dell’Antica vineria. Con lui lavora anche Giuseppe Desogus: «Come si può pensare di fare dei lavori così proprio la settimana prima di Pasqua? Sono i giorni in cui riusciamo a lavorare meglio, il cantiere andava programmato in un altro periodo». Sulla stessa linea Emanuele Conciatori di Gusto officina, aperto da meno di un anno: «Chiudere la strada per noi significa meno incassi, e allo stesso tempo disagi per i clienti». Preoccupazione condivisa da Martino Serra dell’Emporio del caffè: «Perché rovinare il lavoro di una via commerciale nella settimana che precede la Pasqua? Possibile che nessuno abbia pensato ai problemi che questo cantiere avrebbe causato: l’intervento», dice, «va rimandato».

Il Comune

Dal Municipio replica il sindaco Gigi Concu: «Si tratta di lavori importanti, programmati da Abbanoa e quindi non rimandabili, finalizzati a ridurre le perdite idriche nel nostro territorio. Ovviamente trattandosi di una delle arterie principali di Selargius comprendo i disagi degli automobilisti, commercianti e residenti, che si cercherà di ridurre al minimo, e invito comunque tutti alla pazienza. Parliamo di una chiusura parziale e per un arco temporale limitato a quattro giorni», aggiunge, «e i lavori ci consentiranno poi di procedere con la realizzazione del nuovo asfalto».