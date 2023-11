Cantieri, si spengono le ruspe 

L'avvio era previsto prima in estate, poi a settembre: a novembre inoltrato di operai neppure l’ombra. Ora, con qualche mese di ritardo, il Comune è pronto a dare il via alla realizzazione della maxi rotonda ai piedi del ponte Tirso. Per un nuovo cantiere che si apre, però, ce ne sono altri due avviati e temporaneamente bloccati: quello in piazza Manno e quello sul lungomare di Torregrande.

Ingresso nord

Sull’infrastruttura destinata ad alleggerire il traffico all’ingresso Nord di Oristano «nessun ritardo - precisano dal settore Lavori pubblici - abbiamo dovuto attendere l’ok dell’ufficio Tutela del paesaggio. Il progetto esecutivo è in fase di verifica, se l’esito sarà positivo entro un mese si potranno avviare i lavori». L’opera è stata affidata all’associazione temporanea di imprese composta da Moteco, Mascia Danilo Giuseppe e Rincas, che si era aggiudicata l’appalto con un ribasso del 7,22 % sull’importo a base d’asta, garantendo tempi di esecuzione molto ridotti rispetto a quelli inizialmente previsti: centoventi giorni, anziché trecento. Prima dell’estate, dunque, la maxi-rotatoria, che avrà un diametro di 55 metri e corsie interne della larghezza di nove metri, dovrebbe essere completata.

Circonvallazione

Per l’accesso diretto alla circonvallazione Ovest, invece, bisognerà attendere ancora: servono due milioni e mezzo di euro, necessari a realizzare un’altra rotonda, di dimensioni minori, e le bretelle di collegamento con la circonvallazione di via Campanelli.

Piazza Manno

A proposito di attesa, rischia di protrarsi quella per vedere completati i lavori in piazza Manno. Il cantiere è nuovamente bloccato, stavolta per un problema legato ai sottoservizi. «La Soprintendenza ci ha chiesto di spostare alcune condutture per evitare che in futuro, nel caso fossero necessari interventi manutentivi, si renda necessario tagliare nei punti in cui sono presenti reperti. Abbiamo già contattato Enel e Abbanoa - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - per quanto riguarda le alberature ci è stato imposto di trasferire l’imponente magnolia».Riuscire a rispettare la scadenza di fine anno per la consegna della nuova piazza, insomma, non sarà semplice, anche se il Comune vorrebbe spingere sull’acceleratore per poter avviare il successivo intervento, quello di riqualificazione del centro storico.

Lungomare

Fase di stallo anche a Torregrande. L’amministrazione civica attende l’esito della perizia suppletiva richiesta ai progettisti dopo che la rimozione della pavimentazione del lungomare ha evidenziato una struttura del sottosuolo diversa da quella presa in considerazione in fase di progettazione.«In settimana dovremmo avere la documentazione», conclude l’esponente della Giunta Sanna. Solo successivamente gli operai potranno tornare al lavoro, meteo permettendo.

Donigala

Per tre cantieri fermi, uno parte. In questo caso a Donigala. Ieri sono iniziati i lavori per il rifacimento della via Eugenio Sanna, che rimarrà chiusa sino a fine intervento. «L’opera è compresa nell’appalto da un milione 300mila euro avviato con l’impresa C lm di Orosei – spiega Prevete - Si tratta del progetto con cui abbiamo già asfaltato numerose vie della città. Gli interventi si sono concentrati sulle arterie che erano prioritarie per oggettive condizioni di usura o perché inserite in un razionale completamento del quadro viario».

