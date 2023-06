Cantieri, sarà un’estate di passione 

Sabato ore 11, viale Trieste. Maria Grazia, titolare della “Antica panetteria” spalanca gli occhi: «Quattro euro e cinquanta, ecco il guadagno di metà giornata». Poco più avanti, Paolo, storico dipendente dell’Emporio agrario, scuote la testa: «Tre scontrini battuti. Ormai siamo rassegnati, aspettiamo solo la fine dei lavori. Il prima possibile, naturalmente». «Tre mesi e il tratto tra piazza del Carmine e via Caprera sarà riqualificato», spiega l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu.

Spostandosi di cento metri, in via Roma, dove da tre mesi l’amministrazione ha aperto l’altro grande e impegnativo cantiere in città che disegna il nuovo waterfront, una passerella pedonale spezza in due l’area in cui si muovono ruspe e operai e divide anche i commercianti. Ci sono quelli più vicino al Largo che giurano di «lavorare persino di più da quando ci sono i lavori», mentre gli altri, più vicini al palazzo del Consiglio regionale, che invece denunciano «un crollo verticale degli affari».

Poi ci sono i “lavori in corso” in viale Buoncammino («una parte, via Giussani, è già riqualificata», spiega l’assessore), quelli che dalla prossima settimana “sbucheranno” sulla piazza d’Armi, e gli altri della metropolitana leggera in piazza Repubblica e via Dante (dell’Arst). Per molti automobilisti e commercianti sono un incubo, per il Comune «superati i disagi, avremo una città più moderna ed efficiente», dice Alessio Mereu, assessore alla Mobilità. Che assicura: «In tutti i cantieri aperti dall’amministrazione, i lavori procedono senza ritardi ».

Via Roma

Nel cantiere principale, quella che da fine marzo rivoluziona la vita di tutti i cagliaritani, i commercianti che si affacciano sui portici di via Roma vivono sentimenti opposti. Al Caffè Roma, per esempio, giurano che «il lavoro è paradossalmente aumentato». Il concetto lo ribadisce Rosario Palmieri, storico orologiaio in via Roma: «A parte quei pochi che non possono o non vogliono rinunciare all’auto, anche per me il lavoro continua ad andare bene». Facile spiegare il perché: trovandosi nella parte non ancora interessata dalle ruspe, pochi si spingono verso l’area che va giù verso il consiglio regionale, immaginando che sia una zona chiusa. «Per questo motivo noi stiamo facendo un po' di volantinaggio all’incrocio del Largo, con la speranza che qualcuno si affacci anche nei portici di fronte a dove stanno lavorando gli operai», dice Elisabetta, titolare di Artigianato Sardo.

«Capiamo che i lavori si debbano fare ma perché, per esempio, non creare un altro passaggio pedonale che dal porto arriva ai portici, così da far capire che insomma c’è vita anche da questa parte?».

Gli altri cantieri

Con mezza città inevitabilmente strozzata tra reti metalliche, nuova viabilità, sensi unici rivoluzionati, i disagi non mancano. «I lavori procedono senza ritardi, anche in via Roma», ribadisce l’assessore Mereu. E allora, bisognerà attendere l’autunno: quando il Comune libererà via Roma, viale Buoncammino e viale Trieste (il tratto oggi interessato) dai cantieri. E sempre in autunno, ha sempre detto l’Arst, sarnno terminati i lavori in piazza Repubblica (fino a via Dante, incrocio basilica di San Saturnino). Tradotto: sarà un’estate di passione. ( ma. mad. )

