Cantieri regionali per disoccupati 

Sono stati riaperti i termini dell’avviso esplorativo per l’attuazione dei cantieri occupazionali, finalizzato all’acquisizione dell’effettiva disponibilità dei soggetti interessati all’intervento. Ad annunciarlo è stata l’assessora regionale al Lavoro, Ada Lai. «Abbiamo accolto le richieste delle rappresentanze sindacali e deciso di riaprire l’Avviso», ha confermato l’esponente della giunta Solinas, «per consentire un’ulteriore consultazione a quei lavoratori e quelle lavoratrici che non hanno potuto aderire tempestivamente all’iniziativa. L’intervento è finalizzato a salvaguardare le loro professionalità e al contempo a garantire un necessario sostegno al reddito».

È stato così dato mandato all’Aspal di riaprire i termini dell’avviso, per un periodo di 15 giorni dal e fino al primo maggio. Sono fatte salve le manifestazioni d’interesse già presentate e per le quali si sta procedendo all’attivazione dei cantieri. I destinatari della misura sono gli ex dipendenti delle imprese Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri, Ottana Energia e S&B Olmedo, ex Sittel ed ex Unilever.

RIPRODUZIONE RISERVATA