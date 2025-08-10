VaiOnline
Siniscola.
11 agosto 2025 alle 00:24

Cantieri privati vietati per due settimane 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris nei giorni scorsi ha emanato un’ordinanza che sospende tutte le attività legate ai cantieri privati, con particolare riferimento all’uso di macchine operatrici rumorose.

Il provvedimento è già operativo da venerdì scorso e resterà in vigore fino al 24 agosto, periodo clou delle vacanze di tanti turisti ospiti da queste parti. Il divieto vale in tutto il territorio comunale, comprese naturalmente le frazioni costiere dove è maggiore l’afflusso di visitatori, soprattutto in questo periodo.

La decisione nasce, infatti, dalla necessità di tutelare la tranquillità dei turisti e dei residenti nelle località costiere e nei centri abitati, a fronte delle numerose segnalazioni per rumori molesti durante le ore di riposo.

Il provvedimento perciò dispone il divieto dell’utilizzo di martelli pneumatici, smerigliatrici, compressori, betoniere, ruspe, escavatori, gru e altri mezzi di cantiere.

Inoltre, le aree pubbliche occupate da materiali o attrezzature devono essere liberate dagli ingombri.

Per i trasgressori sono previste delle sanzioni. In particolare, le multe vanno da 77 a 516 euro.

L’ordinanza, che vale per tutti i lavori avviati in edifici privati, non si applica invece alle opere di pubblica utilità, che siano urgenti o in corso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus.

Turismo, non è un’estate da record

Ieri guasto al radar di Decimomannu, raffica di ritardi per i voli su Elmas 
l Cossu, Fresu, L. Piras
Il caso

Allarme botulino, si indaga sull’origine del guacamole In Calabria 5 medici nei guai

La morte di Roberta Pitzalis, oggi l’autopsia Restano gravi le condizioni dell’undicenne 
Francesco Pinna
Il giallo

Delitto di Buddusò, nella pistola la chiave per scoprire il killer

L’assassino è fuggito a piedi Ricerche concentrate nel sud Sardegna 
Emanuele Floris
Il caso

La Regione vuole comprare Serpentara

Il piano della Giunta: 800mila euro per acquisire l’isola del parco di Villasimius  
Il caso

«Stipendi bassi, serve una svolta»

Le opposizioni: «Subito una legge per aumentarli». FI: «Si tagli l’Irpef» 
Firenze

Roncolate alla moglie davanti alle figlie

In fin di vita una 43enne colpita al torace e alla testa: arrestato il marito 
il conflitto

Mosca: «Europei, imbecilli nazisti»

Ma l’Ue non cede: «L’integrità territoriale dell’Ucraina non si discute» 