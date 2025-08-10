Cantieri privati vietati per due settimane 

Il sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris nei giorni scorsi ha emanato un’ordinanza che sospende tutte le attività legate ai cantieri privati, con particolare riferimento all’uso di macchine operatrici rumorose.

Il provvedimento è già operativo da venerdì scorso e resterà in vigore fino al 24 agosto, periodo clou delle vacanze di tanti turisti ospiti da queste parti. Il divieto vale in tutto il territorio comunale, comprese naturalmente le frazioni costiere dove è maggiore l’afflusso di visitatori, soprattutto in questo periodo.

La decisione nasce, infatti, dalla necessità di tutelare la tranquillità dei turisti e dei residenti nelle località costiere e nei centri abitati, a fronte delle numerose segnalazioni per rumori molesti durante le ore di riposo.

Il provvedimento perciò dispone il divieto dell’utilizzo di martelli pneumatici, smerigliatrici, compressori, betoniere, ruspe, escavatori, gru e altri mezzi di cantiere.

Inoltre, le aree pubbliche occupate da materiali o attrezzature devono essere liberate dagli ingombri.

Per i trasgressori sono previste delle sanzioni. In particolare, le multe vanno da 77 a 516 euro.

L’ordinanza, che vale per tutti i lavori avviati in edifici privati, non si applica invece alle opere di pubblica utilità, che siano urgenti o in corso.

