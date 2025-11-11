«Cantieri Pnrr, rispetteremo i tempi» 

Si avvicina il tempo di tirare le somme. A marzo 2026 il Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr) chiederà agli enti e alle amministrazioni destinatari dei finanziamenti, la certificazione che attesti il fine lavori e la funzionalità degli interventi. Chi è parecchio indietro e chi non ha neppure aperto il cantiere perderà gli stanziamenti.

La previsione

Il Comune non corre questo rischio: «A fine marzo dell’anno che verrà tutti gli interventi programmati saranno funzionali allo scopo per cui sono stati finanziati. Ci sarà da sistemare qualche particolare dovuto all’aumento dei prezzi ma niente di significativo, i tempi saranno rispettati», conferma l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri. Oristano chiuderà con un giro di circa 40 milioni di euro che attraverso 42 cantieri hanno dato un buon colpo d’ala all’edilizia e al lavoro oltre a cambiare, in parte, il volto della città che al netto delle critiche hanno lasciato il segno.

Opere concluse

Con fondi Pnrr l’amministrazione comunale di Andrea Lutzu e l’attuale guidata da Massimiliano Sanna per quanto riguarda il centro hanno privilegiato piazza Manno (2 milioni di euro) e piazza Mariano (500mila): lavori conclusi. Taglio di nastri anche per il teatro “Garau” (250mila euro), la riqualificazione del campo Tharros (700mila) e le rigenerazioni connessioni urbane e ambientali quartiere Sacro Cuore (1,4 milioni).

In corso

I dati forniti dal Palazzo civico “attuazione misure Pnrr” indicano lo stato di avanzamento del progetto a iniziare dalla realizzazione della pista ciclabile che collega Oristano con tutte le frazioni che ha impegnato 3,6 milioni euro. Il dato dei lavori (aggiornati a maggio) sono al 60 per cento. Parecchio più indietro, solo al 20 per cento, i lavori del “parco urbano sostenibile” di Silì, costituito da 4 aree verdi diverse: 3,5 milioni di euro da spendere entro marzo 2026.

Al 36 per cento il progetto di riqualificazione dello storico quartiere di Su Brugu che in particolare riguarda le vie Ricovero, San Simaco, Lepanto, Meucci, Sant'Antioco, Quartu Sant'Elena e Nuoro: strade, marciapiedi, aree verdi, illuminazione, parcheggi per una spesa di 2,7 milioni. Oltre i 2 milioni la creazione del deposito d’Archivio e dell’annesso Centro di digitalizzazione documentale all’interno del complesso ex Risi, lavori al 50 per cento. Il milione novecentomila euro destinato alla riqualificazione della Casa dello studente in viale Repubblica realizzata negli anni ’80 per ospitare gli studenti, ha liquidato lavori che sfiorano il 50 per cento del progetto.

La media

Mediamente lo stato di avanzamento dei lavori di tutti i progetti Pnrr si colloca tra il 50 e il 70 per cento, tagliare il traguardo di marzo 2026 senza lasciare appendici che non siano legate alla revisione prezzi è alla portata, come sottolinea l’assessore Licheri. Il Pnrr con i suoi vincoli per Oristano, abituata ai cantieri infiniti, è una novità straordinaria da trasferire nell’ordinario.

RIPRODUZIONE RISERVATA