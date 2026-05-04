Cantieri Pnrr, oltre 5 milioni di investimenti 

Diciannove progetti finanziati, diciotto quelli portati avanti e oltre 5 milioni e mezzo di euro investiti fra opere pubbliche, digitalizzazione delle attività in Municipio e potenziamento dei servizi sociali. Il Comune di Selargius traccia un bilancio sui cantieri finanziati col Pnrr, a due mesi appena dalla scadenza.

Lavori conclusi, alcuni ancora in corso, e un solo progetto non andato a buon fine perché l’amministrazione ha deciso di rinunciare: quasi 800mila euro conquistati per mettere in campo percorsi di autonomia per persone con disabilità, risorse però mai utilizzate.

Le motivazioni

«Gli uffici sono oberati di lavoro, c’era il rischio di non riuscire a concludere tutto entro la scadenza e quindi dover investire risorse del bilancio comunale», spiega il sindaco Gigi Concu. «Abbiamo puntato su progetti che eravamo in grado di portare a termine. Un’opportunità preziosa, che grazie al grande lavoro dei vari uffici e assessorati coinvolti, i Lavori pubblici, le Politiche sociali e gli Affari generali, ha permesso alla nostra amministrazione di partecipare a 19 bandi con relativi finanziamenti ottenuti su altrettanti progetti, finalizzati a migliorare la nostra città su tanti punti».

Gli interventi

In testa ci sono i 2 milioni e mezzo arrivati per l’anello ciclabile che attraversa la città da via Primo Maggio sino a via delle Camelie, dove i cantieri sono conclusi e in fase di collaudo, 350mila euro per la riqualificazione (anch’essa completata) nella scuola di via Leonardo da Vinci, 213mila per l’asilo nido di via Gallura ormai prossimo alla riapertura, 1 milione per la ristrutturazione del campo sportivo di via della Resistenza. E ancora: poco più di 800mila per progetti sulla digitalizzazione e circa 200mila per i Servizi sociali.

Le scelte

«Grande importanza è stata data alla messa in sicurezza delle nostre scuole, già oggetto di importanti interventi nella scorsa consiliatura e oggi un esempio per tutto l’hinterland», aggiunge Concu. «Ampia attenzione è stata rivolta alle categorie più svantaggiate, con diversi progetti che consentiranno di agevolare la vita quotidiana delle persone con disabilità, oltre all’importante processo di digitalizzazione dei servizi amministrativi e del sito istituzionale, in un’ottica di migliorare la trasparenza e l’efficienza della macchina amministrativa».

«Il finanziamento da un milione di euro», conclude il sindaco, «ci ha permesso di riqualificare l’impianto sportivo Generale Porcu e di dare alla nostra comunità il primo campo in erba sintetica di calcio a 11».

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