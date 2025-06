Cantieri pericolosi I sigilli non bastano 

Le segnalazioni sono arrivate alle forze dell’ordine e al Comune, in qualche caso gli edifici sono stati “sigillati” murando porte e finestre, ma il problema della sicurezza di alcuni immobili nel centro abitato di Olbia esiste ed è grave. Il tema è di nuovo di stretta attualità dopo l’episodio avvenuto nel cantiere abbandonato di via Capotesta, quando un ragazzo è stato soccorso dopo un brutta caduta all’interno della struttura su più piani. Il caso del cantiere della centrale via Capotesta non è il solo a Olbia, se si parla di sicurezza e situazioni di degrado. Nei mesi scorsi un giovane ha minacciato di lanciarsi dal tetto dell’ex commissariato in via Indonesia. L’edificio è stato chiuso più di dieci anni fa e continua ad essere utilizzato come dormitorio dai senzatetto. L’altra situazione molto grave, ed estremamente pericolosa, è quella dell’Hotel Rio Bados a Pittulongu, albergo enorme (136 stanze) mai ultimato e ora all’asta. Impossibile recintarlo e sorvegliarlo 24 ore su 24, nonostante gli sforzi dell’Istituto vendite giudiziarie di Tempio. Anche l’ex Ferrotel, in via Vittorio Veneto, è un problema. Di proprietà comunale, è stato “sigillato” con la chiusura di porte e finestre. Ma qualcuno, ogni tanto, riesce ad entrare. Anche il cantiere di via Capotesta era stato recintato, ma la rete è stata divelta. I residenti, tramite l’avvocato Christian Cicoria, hanno fatto presente che la situazione nella zona è insostenibile. Il comandante della Polizia locale di Olbia, Giovanni Mannoni: «Sono situazioni complesse, delle quali siamo a conoscenza. Riguardano anche questioni civilistiche. In ogni caso i proprietari degli immobili vengono richiamati».

