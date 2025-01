Cantieri per la sistemazione delle strade 

Proseguono nel paese di Giba importanti lavori per la sistemazione delle arterie stradali all’interno del paese. Si tratta della realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale che stanno interessando alcune vie del paese. Come via Umberto primo, via Palmas, via Villarios e l’area della piazza Aldo Moro, dove sono stati resi visibili gli stalli dei parcheggi presenti nell’area.

I lvavori che vedranno interessate anche le griglie dei pozzetti di scolo delle acque piovane, che verranno riportati alla quota stradale, dopo i lavori di bitumazione eseguiti recentemente.

«Sono lavori conseguenti a quelli di bitumazione delle strade che i cittadini attendevano da tempo – fa sapere il sindaco del paese Andrea Pisanu - Realizzati grazie ad un finanziamento di trecentomila euro. È stato possibile prima sistemare la bitumazione e poi sostituire le griglie di scolo delle acque meteoriche gravemente ammalorate, nonché apporre la segnaletica orizzontale in alcuni casi totalmente assente. Con questi lavori avremo un paese più ordinato pulito e sicuro». In occasione dei lavori verrà istituito il divieto di sosta e transito nei tratti interessati. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA