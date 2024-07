Cantieri per la pulizia dell’alveo dei fiumi 

Sono iniziati gli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua a Samassi. Ammontano a 42mila euro i lavori relativi a Rio Porcus, Rio Estius e Rio Cireddu. L’obiettivo è mantenere la funzionalità e il corretto deflusso dell’acqua per prevenire allagamenti e preservare l’ecosistema fluviale.

«La manutenzione ordinaria prevede la pulizia del canale per garantire la fusione idraulica, soprattutto per il periodo delle piogge. In questo momento ci troviamo in un periodo di siccità, ma tra qualche mese con l’arrivo della stagione autunnale è importante essere pronti. I lavori sono iniziati e termineranno a fine estate», afferma Giacomo Onnis, vicesindaco di Samassi.

«Si sta procedendo – prosegue Onnis – con la rimozione delle piante presenti nell’alveo e lungo le sponde, questo servirà a preservare il regolare flusso dell’acqua. Il secondo passo consiste nella pulizia e nella rimozione di detriti o materiali accumulati. Per noi è molto importante rendere sicuri i corsi d’acqua, soprattutto quelli che sono vicini alle abitazioni. Il Rio Porcus scorre nei pressi del campo sportivo e Riu Cireddu è vicino all’abitato, quindi è indispensabile intervenire per evitare allagamenti. Per noi la sicurezza dell’abitato è per noi una priorità, per questo ci stiamo mobilitando per intervenire a rotazione su tutti i corsi dell’acqua, numerosi nella cittadina». (l. d.)

