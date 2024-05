Cantieri per la fibra, modifiche al traffico 

Continuano i cantieri per la posa della fibra ottica e non mancano i disagi per automobilisti e pedoni. Il prossimo intervento riguarda viale Colombo nel tratto tra via Meucci e via Caserma. Per consentire l’esecuzione dei lavori e e la successiva bitumazione, fino al 7 giugno, dalle 8 alle 18, sono in vigore una serie di modifiche alla circolazione. È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo il lato destro di viale Colombo in direzione di via Marconi, nel tratto compreso tra via Meucci e il civico 50 dello stesso viale. È inoltre chiuso temporaneamente il traffico e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Caserma.

La ditta che si occupa dell’intervento potrà decidere anche in corso d’opera eventuali modifiche per svolgere i lavori in condizioni di sicurezza, rispettando però alcune regole. Prima tra tutte quella di sistemare i cartelli di divieto almeno 48 ore prima per avvisare gli automobilisti e inoltre i lavori in un determinato tratto non dovranno durare più di cinque giorni. I giorni e gli orari di divieto di traffico e di sosta dovranno essere comunicati al Comando della Polizia locale, sempre 48 ore prima dell’apertura dei cantieri e, nel caso siano interessate aree di sosta a pagamento, dovrà essere informata anche l’Abaco che si occupa della gestione delle strisce blu.

