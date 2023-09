Cantieri per 36 disoccupati, stanziato un milione di euro 

Poco più di 1 milione di euro per un lavoro a tempo - otto mesi - per 36 quartesi disoccupati. Via libera ai progetti dei cantieri comunali Lavoras finanziati dalla Regione, approvati dalla Giunta di via Porcu. Una boccata d’ossigeno per diversi cittadini che, con titoli e competenze alla mano, potranno avere un lavoro sicuro per otto mesi, ma anche per gli uffici del Municipio dove da anni - fra pensionamenti e trasferimenti in Regione in cerca di contratti più vantaggiosi - regna la carenza di personale.

Sette i cantieri, tutti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e delle procedure pubbliche attraverso la digitalizzazione degli archivi. Si va dal settore Servizi tecnologici dove il nuovo cantiere comunale è finalizzato al «supporto nel caricamento dati e nella gestione delle piattaforme telematiche di controllo e rendicontazione degli appalti pubblici». Archivio digitale anche per il patrimonio immobiliare comunale, ma si punta anche sul potenziamento dei servizi tributari, e all’implementazione del sistema informativo territoriale comunale mediante «la digitalizzazione della documentazione cartacea relativa alle pratiche edilizie per le quali è stata rilasciata la concessione edilizia o il permesso di costruire». Fra gli obiettivi da raggiungere c’è anche «la verifica cartografica sugli immobili in riferimento alle sanatorie 1985-1994-2003, e la parziale digitalizzazione delle istanze di condono dei piani pilota».

