Villacidro.
28 gennaio 2026 alle 00:27

Cantieri per 20 milioni in tre anni 

Fondi per evitare l’esondazione del Rio Sant’Antonio e per Corterisoni 

Rigenerazione urbana e grandi opere, a Villacidro il triennio 2026-2028 preannuncia cantieri aperti per complessivi 20 milioni di euro. È questo il quadro delle opere pubbliche che accompagna il bilancio di previsione del Comune, approvato nei giorni scorsi col voto favorevole della maggioranza, l’astensione e la bocciatura dei due gruppi di opposizione, Uniti per Villacidro e Assemblea permanente. «Un piano ambizioso - lo definisce soddisfatto il sindaco, Federico Sollai - «perché concentra risorse significative su settori strategici, come la sicurezza idrogeologica, l’edilizia scolastica, il recupero del patrimonio pubblico, la viabilità e la mobilità sostenibile».

Il Piano

È una mappa ben precisa delle priorità e delle necessità, alcune inseguite da anni, risorse precise e coperture finanziarie indicate. In questo contesto si inserisce il Programma di riqualificazione urbana del quartiere Corterisoni, un costo di 2.305.000 euro che mira a migliorare la qualità dell’abitare, la sicurezza e la vivibilità di una delle aree più importanti. «Un progetto – ricorda il consigliere di opposizione, Marco Deidda - nato con la precedente legislatura, fondi della Regione, bloccati dal ricorso di un Comune escluso. I fatti ci hanno dato ragione, finalmente si parte con un ‘opera indispensabile per una nuova vita in un quartiere abbandonato». E Sollai aggiunge: «Si affiancano interventi nelle strade di tutto il centro urbano per complessivi 2,3 milioni di euro. Un milione e mezzo è riservato all’edilizia scolastica, in particolare la scuola media 2 di via Stazione, dove migliorerà la qualità degli ambienti di apprendimento».

Prevenzione

Grande attenzione per prevenire il rischio di allagamenti. Tra gli interventi più significativi spiccano i lavori di sistemazione del Rio Sant’Antonio, 2.443.519 euro per evitare che il paese finisca ancora sott’acqua. «Un’opera fondamentale – sottolinea il primo cittadino - per la tutela dell’abitato, inserita in una strategia più ampia di protezione del territorio contro il rischio idrogeologico. Poi il completamento della Casa dell’anziano: 550mila euro confermano l’attenzione dell’Amministrazione verso la terza età e le fasce fragili».

Cultura

Quasi due milioni e mezzo per la manutenzione del Lavatoio in stile Liberty, il riuso dell’ex alloggio di sorveglianza della stazione ferroviaria. Infine la pista ciclopedonale “Dalla montagna al mare”, nel tratto Villacidro–Marina di Fluminimaggiore, interventi mirati anche a valorizzare punti panoramici e naturalistici del Monte Linas. Le ragione del “no” al Piano del consigliere, Antonio Muscas, è questa: «Vi sono opere sicuramente utili e indispensabili, ma a dispetto di quanto promesso, non sono stati coinvolti la comunità, le commissioni e il Consiglio. E c’è di più: pista ciclabile, ecocentro e asilo nido senza una proiezione dei costi di mantenimento, il rischio è di una morte prematura».

