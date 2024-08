Cantieri per 20 milioni di euro 

Il paese cambia volto dopo la devastazione dell’alluvione 2020 e vara interventi per quasi 20 milioni di euro. L’amministrazione comunale di Bitti accoglie le esigenze della comunità ed entro settembre avvierà decine di cantieri. Così, alle opere già iniziate nelle scorse settimane, con circa 5 milioni di fondi regionali, ne seguiranno altre, nel centro abitato e nell’agro, grazie a 15 milioni di euro del Pnrr. Tra azioni di ripristino, messa in sicurezza ed efficientamento post alluvione.

Le opere

Chi ha percorso la strada che conduce alla colonia penale di Mamone, in questi giorni, avrà già notato gli operai in azione. Un fermento, un cambio di passo invocato da tempo. D’altronde, al di là della struttura visitata di recente dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, l’arteria panoramica riveste per Bitti un’importanza strategica. È la via obbligata per raggiungere terreni e aziende varie. Ebbene, con una bella fetta dei 5 milioni di euro di fondi regionali, l’asfalto sarà rifatto completamente. Sempre attingendo da questo stanziamento si eseguiranno pure interventi di Abbanoa sul sistema idrico e fognario, insieme ad altri lavori in capo al Consorzio di bonifica della Sardegna centrale. Dunque, Bitti vara un grande piano di infrastrutturazione pubblica. Dei 15 milioni del Pnrr, circa 8 milioni e 570 mila euro sono di gestione comunale, mentre 6 milioni e 430 mila in carico alla Protezione civile regionale. Tra i numerosi appalti pronti a partire, invece, solo due restano ancora da assegnare (per complessivi di 900 mila euro).

Aree d’intervento

Sono ben cinque le macroaree destinatarie degli investimenti. Si parte con quasi trenta interventi sulla viabilità rurale, per un totale di 3 milioni 937 mila euro, per proseguire con ulteriori 2 milioni abbondanti dedicati a sport, cultura, tempo libero e luoghi di culto. Per le strade e le piazze urbane 3 milioni e 100 mila euro, mentre per la messa in sicurezza del territorio comunale si raggiungono i 4,5 milioni. Per la viabilità provinciale pronti 1 milione e 450 mila euro.

Soddisfazione

«Dopo un’intensa attività di recupero dei fondi, siamo arrivati a questo traguardo straordinario - dice il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini -. Un passaggio che nelle prossime settimane vedrà il nostro paese interessato da un grande cantiere. Tale programma di investimento pubblico si integrerà ai progetti già realizzati o in fase di compimento». Il primo cittadino conclude: «La buona riuscita degli interventi andrà di pari passo con la pazienza e la collaborazione che sono certo sarà assicurata dai cittadini».

