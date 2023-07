Cantieri ovunque, traffico in tilt e code 

La chiusura di via Nenni manda in tilt il traffico di tutta Selargius.

La strada - chiusa per consentire i lavori di riqualificazione della rete idrica da parte di Abbanoa - è off limits da giorni, a parte i residenti, mentre proseguono i cantieri per la fibra ottica in diverse zone della città. E da giorni le auto si riversano in centro, creando file interminabili e situazioni di disagio, da via Trieste a via Venezia, sino a via Martino e via Lussu.

Caos quotidiano

Durante la settimana la situazione più caotica si verifica la mattina presto, prima delle 8. «E menomale che le scuole sono chiuse, altrimenti sarebbe stato l’inferno», commenta Elsa Vacca, in fila a bordo della sua auto all’incrocio fra via bellini e via San Martino.

«Troppi cantieri in contemporanea», lamenta Emilio Frau, mentre con la sua utilitaria è diretto a Cagliari, dove lavora. «Oltretutto, per chi come me percorre ogni giorno via Nenni, i percorsi alternativi non sono stati comunicati, li dobbiamo capire da soli praticamente».

C’è anche chi, nonostante tutto, mostra comprensione: «Ci lamentiamo sempre, se vogliamo una città migliore dobbiamo avere pazienza», dice Giulio Floris.

I negozianti

E poi ci sono i commercianti di via San Martino, dove i cantieri si alternano da tempo, fra chiusure totali e parziali della strada: prima la fibra ottica, ora la rete idrica. «Capisco che questi lavori vanno fatti, siamo abitati a fare dei sacrifici, non accetto però che non si discuta prima per decidere insieme un’organizzazione anche in base alle nostre esigenze», sottolinea Salvatore Pintus, titolare della fioricoltura “La Gardenia” di via San Martino. «È mancata la comunicazione con noi commercianti, e a cascata ai clienti che in più occasioni si sono lamentati perché a causa dei cantieri non capivano come arrivare alla nostra attività. Questo ha comportato un calo delle vendite e degli incassi, e non sappiamo ancora per quanto dovremo subire questa situazione». Discorso che si allarga anche ad altre zone della città. «La ditta che si sta occupando della posa della fibra ha fronti aperti ovunque», aggiunge Pintus, «lavori importanti anche in questo caso, però vanno pianificati e le strade sistemate subito».

Il Comune

Dal Comune replica Gigi Gessa, assessore alla Viabilità. «Comprendiamo e ci dispiace per i disagi, purtroppo inevitabili dal momento che gli operai di Abbanoa stanno intervenendo sulle reti idriche, e che si sta cercando di limitare andando, quando possibile, incontro alle esigenze di residenti e commercianti», chiarisce Gessa, che lancia un appello ai selargini e agli automobilisti di passaggio: «Invito tutti ad avere pazienza, perché i disagi attuali sono temporanei, gli interventi in corso», conclude l’esponente della Giunta comunale, «ci consentiranno di avere una rete idrica definitivamente efficiente e di risolvere i problemi legati alle dispersioni che ci portiamo dietro da anni».

