Cantieri ovunque: code, caos e rabbia 

La tempesta perfetta. Quando un cantiere si somma ad un altro e a un altro ancora, il risultato è matematico: code di proporzioni memorabili, a qualsiasi ora. E ieri a Sestu è andato in scena il caos.

Prima in via sa Cantonera, dove è stato bloccato anche l’accesso dell’incrocio con via Cannedu e via Monastir, per la realizzazione del percorso ciclopedonale, di competenza del Comune. Poi i lavori per la rotonda sulla ex 131, a cura della Città Metropolitana, dove gli operai ieri erano ancora i grandi assenti. E infine l’ultima novità, il ripristino dell’asfalto sulla Provinciale 8 detta anche via Vittorio Veneto, a cura di Italgas. Così ieri il traffico sulla SP 8 partiva già dallo svincolo per entrare sulla ex 131, e anche alle 10 di mattina bisognava mettere in conto una ventina di minuti di fila.

Rabbia

«Ormai questa strada non è più percorribile, peccato che ci siano poche alternative», commenta Maurizio Usai. «Come va? Siamo tutti felici, restare bloccati nel traffico mezz’ora è proprio quello che ci voleva», argomenta Giovanni Ibba che come estrema risorsa usa il sarcasmo. «Sono arrabbiata nera», afferma fuori dai denti Elena Piras, «arriverò tardi al lavoro». Carlo Melis, residente a Cortexandra, fa notare: «I lavori sono sacrosanti ma presto comincerà il periodo degli acquisti natalizi e qui sarà il caos». Spostandosi in via sa Cantonera la situazione resta complicata: «Non ci sono cartelli che avvisano della chiusura dell’incrocio», fa notare Antonio Loi, consigliere di Sardegna al Centro 20Venti, e residente nella zona, «ho visto anche camion arrivare qui e frenare all’ultimo per fare marcia indietro». Alessandra Atzei continua: «Abbiamo perso un’altra via per tornare a casa, noi residenti protesteremo, ci faremo sentire».Tanti cantieri dunque, lavori importanti per rendere più sicure le strade. Ma tutti insieme, sembra davvero troppo.

Il Comune

Dal Municipio intanto provano a gestire questo caos: «I lavori sulla provinciale 8 dovrebbero concludersi entro oggi o al massimo domani», afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, mentre Italgas precisa: «Abbiamo deciso di lavorare su questo tratto dopo quello a su Moriscau, per contenere i disagi». Massimiliano Bullita, vicesindaco e assessore al traffico aggiunge: «Ci scusiamo per i problemi che questi lavori procureranno per qualche giorno, ma sono necessari per la sicurezza della circolazione». In via sa Cantonera il cantiere va avanti e dovrebbe finire a metà dicembre. Il Comune ha promesso di installare cartelli che indicheranno le vie alternative. Alcune aziende della zona hanno già iniziato a farlo. Infine per quanto riguarda il cantiere per la nuova rotonda con gli operai “scomparsi”, la sindaca Paola Secci spiega: «Abbiamo avuto incontri con la Città Metropolitana e ci hanno promesso di riprendere i lavori a breve».

