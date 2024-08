Cantieri, ora si intravede la fine 

Ufficialmente fare previsioni precise è impossibile, la puntualità dell’intero puzzle dei cantieri aperti in città (al netto di quelli di via Roma e della metropolitana leggera per i quali ormai servirebbe Nostradamus) è una grande incognita. Tre importanti lavori in città, però, vedono la fine: per la riqualificazione di viale Trieste, cominciata un anno e mezzo fa, quella di piazza Matteotti (legata al waterfront di via Roma) e quella di piazza Arcipelaghi, al Poetto, infatti, è cominciato l’ultimo miglio. «Per ragioni diverse che hanno determinato ritardi e rallentamenti, per tutti questi cantieri la fine dei lavori è in programma per la fine dell’estate o, al più tardi, l’inizio dell’autunno», spiega l’assessore all’Infrastrutturazione urbana Yuri Marcialis.

Ritardi e burocrazia

Ritardi di mesi, slittamenti, lungaggini burocratiche. Adesso però la fine è vicina. E il cronoprogramma per le ultime settimane, al netto del divieto di lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 e delle ferie di Ferragosto che per 10-15 giorni chiuderanno tutti i cantieri in città, è segnato. Il cantiere più importante (dopo via Roma e la metro) è quello di viale Trieste: alla fine dello scorso anno l’amministrazione ha inaugurato il primo tratto riqualificato, quello compreso tra piazza del Carmine e via Caprera, ora si prepara a chiudere il secondo, quello fino all’incrocio con via Roma, che ha anche rivoluzionato la viabilità. «Gli operai hanno cominciato a stendere il bitume sul lato destro», spiega l’assessore Marcialis, «i lavori sono quasi ultimati e alla fine dell’estate contiamo di restituire ai cagliaritani l’intera prima parte di viale Trieste riqualificata», aggiunge. L’ultimo miglio per il traguardo è anche l’ultimo sforzo per residenti e commercianti che, proprio per la chiusura di viale Trieste per lavori, hanno lamentato disagi. Difficoltà, in generale, per tutti i cagliaritani che hanno dovuto fare i conti con una nuova viabilità (il senso unico cambiato in via Roma, per esempio) che dopo una fase iniziale ha invece mostrato di poter funzionare abbastanza bene. «Alla fine dei lavori, la viabilità tornerà come in origine», fanno sapere dal Comune. Tradotto: la parte di via compresa tra viale Trieste e via Maddalena tornerà a senso unico, direzione Palazzo Bacaredda.

Gli altri

Residenti, passanti e commercianti ormai sono diventati sentinelle dei cantieri in città. E quando per una settimana non vedono più operai nei cantieri fanno scattare “l’allarme”. Così è successo, per esempio, a Marina Piccola dove in piazza Arcipelaghi (termine indicato nel bando per la conclusione dei lavori, 26 luglio 2024) sembra tutto fermo da almeno due settimane. «Lì c’è stato qualche ritardo legato al fatto che sono stati chiesti i pareri agli enti competenti per una piccola variazione di progetto che serviva per collegare la pista ciclabile all’ingresso di Marina Piccola», spiega ancora l’assessore. Fatto questo, «adesso aspettiamo che arrivino gli ultimi materiali che servono per la pavimentazione».

Anche piazza Matteotti ormai è agli sgoccioli: vero che, con uno slancio di ottimismo, l’obiettivo era riaprila subito dopo la festa di Sant'Efisio, ma ormai ci siamo. L’impresa ha appena riposizionato anche il busto di Giuseppe Verdi completamente restaurato. Lo sguardo del Maestro rivolto verso Palazzo Bacaredda, austero e pensoso, incorniciato dall'inconfondibile barba, magari non autorizza all’ottimismo. «Mancano le panchine e qualche altro dettaglio, ma i lavori sono praticamente terminati», assicura ancora l’assessore Marcialis. «Tra poco riapriremo tutti questi cantieri».

RIPRODUZIONE RISERVATA