Cantieri notturni, raffica di proteste 

I lavori nelle ore notturne? Perfetti per i cantieri su strade come la 554, viale Marconi o la litoranea, non certo per le vie al centro della città sui cui si affacciano le palazzine.

Per questo che gli imminenti interventi di Enel distribuzione in viale Colombo, previsti da lunedì a sabato 24 maggio, dalle 22 alle 5 del mattino, non piacciono ai residenti.’idea di dover trascorre la notte insonne per via dei rumori delle lavorazioni sta già scatenando proteste. E a fermarle non è basta il fatto che i lavori più rumorosi, secondo ordinanza, dovranno essere concentrati proprio alle 22.

Le proteste

«Ma quando mai si è visto che si lavora di notte in mezzo alle case?» commenta Franco Boscu mentre transita in viale Colombo, «la sera le persone hanno il diritto di riposare. Io alle 22 sono già a letto da un pezzo». La decisione di lavorare in notturna però sembra imprescindibile, «per via dell’alto flusso di traffico in viale Colombo e dei problemi che i cantieri potrebbero creare durante il giorno» recita l’ordinanza. «Allora, hanno rifatto l’asfalto in viale Marconi di giorno e parliamo di viale Marconi, l’arteria più trafficata della provincia, e adesso non trovano altre soluzioni per viale Colombo?» aggiunge Boscu, «chi arriva da viale Marconi può girare in via Della Musica e chi arriva dal Poetto può passare in via Fiume. Di certo la soluzione non è tenere sveglie le persone».

I timori

«Io abito in piazza Santa Maria, spero di non sentire niente anche se ho i miei dubbi in proposito» dice un’altra residente Lucia Carta, «certo durante il giorno c’è traffico, questo è indubbio, ma magari potevano trovare un’altra soluzione perché fare rumore la notte quando la gente riposa non è il massimo». Poco distante Paolo Podda aggiunge, «sarà un problema possiamo solo sperare che facciano veloci. Bisognerà vedere in corso d’opera se i rumori saranno molto elevati, perché in genere si lavora in notturna nelle strade lontano dal centro e non in mezzo alle case. Ci sono tanti fattori da tenere in considerazione: magari ci stupiscono e usano mezzi silenziosi per lavorare».

I cantieri

L’intervento prevede scavi per l’adeguamento delle infrastrutture di trasporto dell’energia elettrica, sempre nell’ambito del progetto del Pnrr. E per cercare di ridurre al minimo i disagi sono state imposte alle ditte alcune restrizioni. Ossia i tagli stradali, cioè l’attività più rumorosa, dovranno essere concentrati alle 22. Inoltre bisognerà evitare di utilizzare più macchinari contemporaneamente e di eseguire le attività rumorose una alla volta. Ancora si dovrà prevedere l’impiego di macchinari per le operazioni di demolizione del manto stradale e scavo di piccole dimensioni o a bassa emissione acustica, limitare il numero di movimenti da e per il cantiere e all'interno di questo; evitare la sosta di mezzi con motore in funzione, al di là delle esigenze operative inderogabili e limitare la velocità dei mezzi in transito.

RIPRODUZIONE RISERVATA