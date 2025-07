Cantieri nelle strade cittadine: ecco come cambia la viabilità 

Numerosi i cantieri in corso a Guspini. Mentre proseguono i lavori di sistemazione dei camminamenti laterali lungo l’asse mediano — utilizzati per pedoni e runner — si interviene anche sul ripristino dei tagli stradali effettuati per la posa della fibra ottica. «Sono una prima risposta dell'amministrazione a tutti i podisti e ciclisti che utilizzano l'asse mediano, per il quale abbiamo progetti di sviluppo con piste ciclopedonali, verso la creazione di un parco lineare. L'amministrazione ha molto a cuore la creazione di spazi del genere», dice l’assessore ai Lavori pubblici Marcello Serru.

Inoltre, fino all’8 agosto, dalle 7,30 alle 18, sono previste modifiche alla circolazione per il rifacimento dell’asfalto nelle vie Manno, Pio Piras, Petrarca, Dante, La Marmora, Sen. Spanu, Carducci, Parrocchia, Gramsci, Zeppara, XXV Luglio, Di Vittorio (tra via Togliatti e corso Marat), R. Laconi, Togliatti, Moro, Bandiera, Romagnoli, Fratelli Cervi, Grieco, Margotti, 1° Maggio, Moscatelli, Lussu, Baldini, Alicata, Longo, Nenni, Amendola,. Romero, Malagoli, Dozza, G.B. Melis, Dettori, Sereni, Li Causi. «Non sono lavori del Comune: riguardano il ripristino obbligatorio a seguito della posa della fibra», dice Serru. A Montevecchio, modifiche alla viabilità dalle 7,30 alle 18 anche su viale Gramsci (oggi), via Monticello (domani) e viale Vittorio Veneto (giovedì).

