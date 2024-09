Cantieri nelle scuole, corsa contro il tempo 

Sono in via di conclusione a Domusnovas i lavori che stanno rivitalizzando i plessi scolastici di via Monti e via Cagliari. Interventi importanti in vista della riapertura delle scuole (il 9 settembre) e riguardanti le tinteggiature di aule e ambienti interni. Nei due plessi sono stati sistemati anche i guasti ai servizi igienici.

Ma per un intervento che va a concludersi sono ancora tanti quelli in attesa in tutte e tre le strutture scolastiche pubbliche del paese. «Abbiamo pensato di sfruttare – spiega la sindaca Isangela Mascia – il cantiere LavoRas partito a maggio per un’accurata manutenzione che si concluderà con la ritinteggiatura di alcune pareti esterne del plesso di via Cagliari che ospita, tra l’altro, la direzione dell’istituto comprensivo Meloni (da cui dipendono anche le scuole di Musei e Villamassargia».

Soprattutto in via Monti, ma non solo, urgono però anche lavori strutturali come il collegamento, con un piccolo tunnel, tra il caseggiato esterno adibito a palestra (in cui mancano bagni e spogliatoi) e la struttura principale.

«Nei due plessi – osserva la sindaca – occorre rifare del tutto anche i bagni, sistemare tutti gli infissi e la palestra di via Cagliari. Non dimentico il plesso di scuola media via Musei dove urgono lavori al secondo piano, in alcune aule e nella pavimentazione della palestra».

Le risorse sono tutte da reperire. «Puntiamo ai bandi sull’efficientamento energetico e sull’edilizia scolastica», dice Mascia: «Per fortuna, nonostante decenni di inerzia sulle manutenzioni, le scuole reggono e abbiamo il tempo di trovare i fondi necessari».

